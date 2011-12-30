ОАК и ОДК получат более 2,3 млрд руб. из дивидендов "Роснефтегаза" на создание Ил-114
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Двигатель ТВ7-117СТ на испытательном стенде АО «Климов» в Санкт-Петербурге
Источник: AEX.RU
Замглавы Минпромторга РФ Андрей Богинский ранее сообщал, что финансирование проекта по созданию отечественного самолета Ил-114 начнется в IV квартале 2016 года
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минпромторгу РФ осуществить взносы в уставные капиталы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в размере более 1,51 млрд руб. и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) - 783 млн рублей на реализацию проекта по разработке и серийному производству самолета Ил-114, в том числе на создание двигателя ТВ7-117, говорится в распоряжении правительства.
Кроме того предполагается, что для глубокой модернизации широкофюзеляжного самолета Ил-96 в уставный капитал будет внесено 2,4 млрд рублей, а для реализации проекта по созданию двигателя большой тяги ПД-35 планируется докапитализировать ОДК на 1,5 млрд рублей.
Финансирование будет осуществляться "в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов АО "Роснефтегаз" (принадлежит РФ), сверх суммы 36,038 млрд руб., а также сверх поступлений, связанных с реализацией пакета акций ПАО НК "Роснефть", принадлежащих "Роснефтегазу".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что средства "Роснефтегаза" будут направляться в том числе для решения проблем, связанных с малой авиацией, для того, чтобы возобновить производство самолетов для региональных линий, а также на проекты, связанные с большой авиацией, и на производство авиационного двигателя с большой тягой.
Замглавы Минпромторга РФ Андрей Богинский ранее сообщал, что финансирование проекта по созданию отечественного самолета Ил-114 начнется в IV квартале 2016 года. По словам Богинского, на этот год предусмотрено более 2 млрд рублей.
По указанию президента РФ от 14 октября 2014 года, планируется организация серийного производства модернизированной версии Ил-114 для нужд Минобороны и гражданской авиации. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что первые поставки самолета Ил-114 начнутся в 2019 году, на реализацию программы из бюджета предполагается направить 50 млрд рублей. Такая же сумма будет направлена до 2021 года на проект модернизации Ил-96. Разработка двигателя большой тяги ПД-35 для широкофюзеляжных самолетов началась летом этого года.
27.12.2016
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