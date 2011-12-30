Россия построит свои «Мистрали»

Объединенная судостроительная корпорация и ВМФ России обсуждают возможность строительства в стране аналога французских вертолетоносцев типа «Мистраль», что стало возможно благодаря полученному во Франции опыту во время совместного строительства двух таких кораблей, которые в последствии достались Египту.

Опыт сотрудничества с Францией поможет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) построить по заказу ВМФ России отечественный универсальный десантный корабль, который по своим тактико-техническим характеристикам не будет уступать французским вертолетоносцам «Мистраль», которые Париж отказался поставлять Москве по политическим причинам, сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

«Негативный опыт — тоже опыт. Сейчас мы обсуждаем с ВМФ России возможность строительства универсального десантного корабля», — сказал Рахманов, отвечая на вопрос, как ОСК относится к неудачному опыту строительства совместно с французской верфью в Сен-Назере двух вертолетоносцев «Мистраль». Впоследствии оба корабля были проданы Египту.

Как отметил глава ОСК, ТТХ российского «Мистраля» не будут уступать французскому аналогу, а по некоторым направлениям даже станут более совершенными. Одним из наиболее полезных в плане опыта аспектов сотрудничества с французами стало то, что они научились интегрировать судовые системы российского и зарубежного производства. Опыт российские компании получили бесплатно. «Учитывая, что Франция вернула России деньги, выплаченные на строительство судов, опыт нам достался практически бесплатно», — пошутил Рахманов.

В ходе совместных работ по строительству «Мистралей» во Франции отечественные судостроительные предприятия продемонстрировали высокий уровень технологий крупносекционной сборки судов и 3D-проектирования.

Российские вертолеты для французских «Мистралей»

Поставки ударных палубных вертолетов Ка-52К «Аллигатор» производства холдинга «Вертолеты России» в Египет начнутся в 2017 году, сообщила пресс-служба холдинга 7 декабря.

21 июня источник RNS сообщил, что Москва и Каир заключили контракт на поставку нескольких десятков вертолетов Ка-52. Позднее, в сентябре 2016 года, эту информацию подтвердил директор холдинга по госпоставкам и военно-техническому сотрудничеству Владислав Савельев.

Египет планирует разместить эти вертолеты на десантных кораблях «Мистраль». Ка-52 «Аллигатор» предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, вертолетов и живой силы противника; успешно эксплуатируется в составе российской авиагруппы в Сирии.

Первый аналог уже проходит испытания

В начале сентября вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарев сообщил RNS, что холдинг располагает возможностями по строительству современных десантных кораблей, аналогичных французским «Мистралям».

Он также напомнил, что в настоящее время на калининградском заводе «Янтарь» уже ведется строительство десантных кораблей. «Один из них — большой десантный корабль "Иван Грен" — планируется к сдаче», — сказал Пономарев. Заводские ходовые испытания корабля начались 17 июня, в настоящее время подходят к концу.

«Иван Грен» — головной корабль проекта 11711. Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. По заказу министерства обороны РФ завод «Янтарь» строит еще один корабль этого проекта — БДК «Петр Моргунов», который должен быть передан флоту в 2018 году.

История «Мистралей»

Россия и Франция в 2011 году заключили соглашение о строительстве на французских верфях двух вертолетоносцев типа «Мистраль» для ВМФ России. Первый вертолетоносец должен был быть передан Москве в 2014 году, но в 2015 году на фоне ухудшения отношений с Западом и введения антироссийских санкций Париж отказался передавать корабли.

После этого «Мистрали» приобрел Египет. Первый «Мистраль» прибыл в египетский порт Александрия из Франции 23 июня 2016 года. Второй вертолетоносец был передан Египту в середине сентября. Ожидается, что один корабль будет базироваться в Средиземном море, а второй — в Красном.

В то же время Париж полностью вернул выплаченные российской стороной деньги в объеме примерно €1 млрд. В сентябре прошлого года Комиссия Сената Франции по финансовым вопросам оценила ущерб от разрыва контракта по «Мистралям» с Россией в €200–250 млн, сообщила тогда газета La Tribune.

Филипп Иванов