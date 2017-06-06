Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
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Макет УДК "Прибой"
Источник: ист. defence.ru
Россия планирует начать строительство универсальных десантных кораблей собственного проекта, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (5 июня).
Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, затем президент ОСК Рахманов в интервью ТАСС сообщил, что речь идет о проекте под названием "Прибой". Головной корабль будет заложен в 2018 году и может поступить в состав флота в 2022 году (заявление Борисова).
Россия имеет два проекта УДК - "Прибой" (водоизмещение 14000 т) и увеличенный вариант "Лавина" (полутримаран, 24000 т) разработки Невского КБ (Nevsky Design Bureau). Особенностью этих проектов является их расширенная универсальность. Если французский УДК класса Mistral (21000 т) предназначен только для выполнения десантных операций и в качестве командного штаба соединения, российские корабли оснащаются вертолетами Ка-52К, которые способны бороться с надводными кораблями (оснащены ПКР) и подлодками (в их арсенал входят противолодочные торпеды). Таким образом, наличие такого корабля, например, в Средиземном море, обеспечивает российской военно-морской группировке высокую боевую устойчивость (таким образом, новые проекты российских УДК приближают их возможности к противолодочным крейсерам советского проекта 1123 "Москва" - прим. ВП).
Однако судостроительные возможности российского ВПК оставляют желать лучшего. На примере БДК (больших противолодочных кораблей) типа "Иван Грен" можно сделать вывод, что завершение постройки "Прибоя" за четыре года выглядит слишком оптимистичным. Например, куда более простой и дешевый "Иван Грен" строится с 2004 года и до сих пор не принят в состав флота.
Французская компания DCNS строит один "Мистраль" всего за год за счет высокой отработанности технологий и передовых методов сборки и интеграции модулей. Как известно, два построенных для России корабля "Севастополь" и "Владивосток" не были переданы из-за аннексии Крыма и начала инициации Москвой вооруженного мятежа на востоке Украины. Общая сумма российско-французского контракта составила 1,2 млрд евро, из которых 840 млн Париж получил в качестве аванса, кормовые части корпусов кораблей по лицензии собраны на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Доля российского участия в строительстве второго корабля составила уже 40% по сравнению с 20% на головном. Аванс Париж вернул, корабли перекупил Египет.
"Прибой" и "Лавина" отличаются возможностями авиагруппы. Первый может нести 8 вертолетов, второй - 16 при одинаковой численности десанта - 500 вооруженных солдат.
|Макет УДК "Лавина"
|Источник: defence.ru
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05.06.2017
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Павел 1978
8099
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№1
06.06.2017 09:43
Цитата, q
"Прибой" и "Лавина" отличаются возможностями авиагруппы. Первый может нести 8 вертолетов, второй - 16 при одинаковой численности десанта - 500 вооруженных солдат.только Лавина, 8 вертушек это - смешно
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STEPAN.KRT
294
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№2
06.06.2017 10:21
кто нибудь может объяснить- для чего сужать палубу к носу??? Опять идем своим путем?
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Байкал57
94
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№3
06.06.2017 10:24
...проекты российских УДК приближают их возможности к крейсерам 1123 "Москва" .
Ну тогда все бросать и кидаться сломя голову на "Прибой" не раздумывая.
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beka1
1053
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№4
06.06.2017 11:21
На п.2
Может хотят несколько уменьшить водоизмещение и так сэкономить? Хотя получается какая-то ,,экономия на спичках,,.
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mikhalich
4756
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№5
06.06.2017 12:49
Цитата, STEPAN.KRT сообщ. №2
кто нибудь может объяснить- для чего сужать палубу к носу??? Опять идем своим путем?
Крыловцы делали большое количество НИР по теме снижения сопротивления, по итогу достижение заданных скоростных параметром меньшей мощностью ДУ. У них все проекты после успешных работ строго остроносые. Видимо, так надо.
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NagaN
185
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№6
06.06.2017 13:18
Цитата, q
и начала инициации Москвой вооруженного мятежа на востоке Украины.
Интересно, что это что за гон...он написал? Забугорный или нашего разлива?
"Военный паритет" не перестает удивлять.
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STEPAN.KRT
294
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№7
06.06.2017 13:34
По моему в это случае они неправильно расставили приоритеты, да и расширение идет обычно выше ватерлинии так что вопрос остается открытым
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fkedurch
75
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№8
06.06.2017 13:36
Цитата, NagaN сообщ. №6
"Военный паритет" не перестает удивлять.Чем? Педерастическая помойка, на форуме 4-ре странных, общаются строго между собой, довольны друг другом, любое сообщение, статья, коммент - ведро помоев. Пробовал читать, быстро бросил. Зачем мне какашки?
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