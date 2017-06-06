Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО



Макет УДК "Прибой"

Источник: ист. defence.ru Макет УДК "Прибой"Источник: ист. defence.ru

Россия планирует начать строительство универсальных десантных кораблей собственного проекта, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (5 июня).

Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, затем президент ОСК Рахманов в интервью ТАСС сообщил, что речь идет о проекте под названием "Прибой". Головной корабль будет заложен в 2018 году и может поступить в состав флота в 2022 году (заявление Борисова).

Россия имеет два проекта УДК - "Прибой" (водоизмещение 14000 т) и увеличенный вариант "Лавина" (полутримаран, 24000 т) разработки Невского КБ (Nevsky Design Bureau). Особенностью этих проектов является их расширенная универсальность. Если французский УДК класса Mistral (21000 т) предназначен только для выполнения десантных операций и в качестве командного штаба соединения, российские корабли оснащаются вертолетами Ка-52К, которые способны бороться с надводными кораблями (оснащены ПКР) и подлодками (в их арсенал входят противолодочные торпеды). Таким образом, наличие такого корабля, например, в Средиземном море, обеспечивает российской военно-морской группировке высокую боевую устойчивость (таким образом, новые проекты российских УДК приближают их возможности к противолодочным крейсерам советского проекта 1123 "Москва" - прим. ВП).

Однако судостроительные возможности российского ВПК оставляют желать лучшего. На примере БДК (больших противолодочных кораблей) типа "Иван Грен" можно сделать вывод, что завершение постройки "Прибоя" за четыре года выглядит слишком оптимистичным. Например, куда более простой и дешевый "Иван Грен" строится с 2004 года и до сих пор не принят в состав флота.

Французская компания DCNS строит один "Мистраль" всего за год за счет высокой отработанности технологий и передовых методов сборки и интеграции модулей. Как известно, два построенных для России корабля "Севастополь" и "Владивосток" не были переданы из-за аннексии Крыма и начала инициации Москвой вооруженного мятежа на востоке Украины. Общая сумма российско-французского контракта составила 1,2 млрд евро, из которых 840 млн Париж получил в качестве аванса, кормовые части корпусов кораблей по лицензии собраны на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Доля российского участия в строительстве второго корабля составила уже 40% по сравнению с 20% на головном. Аванс Париж вернул, корабли перекупил Египет.

"Прибой" и "Лавина" отличаются возможностями авиагруппы. Первый может нести 8 вертолетов, второй - 16 при одинаковой численности десанта - 500 вооруженных солдат.