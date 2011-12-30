«Эрбас дифенз энд спейс» передала ВВС Мали самолет C-295W



Построенный для армейской авиации Таиланда военно-транспортный самолет Airbus C295W (серийный номер 150, бортовой номер 16150) во время заводских летных испытаний. Севилья (Испания), 16.06.2016

Источник: Guillermo Granger / www.jetphotos.net Построенный для армейской авиации Таиланда военно-транспортный самолет Airbus C295W (серийный номер 150, бортовой номер 16150) во время заводских летных испытаний. Севилья (Испания), 16.06.2016Источник: Guillermo Granger / www.jetphotos.net

ЦАМТО, 29 декабря. Военно-воздушные силы Мали получили первый новый самолет ВТА C-295W производства компании «Эрбас дифенз энд спейс» (Airbus Defence and Space).

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на свои источники, ранее самолет был официально передан представителям ВВС Мали на предприятии «Эрбас дифенс энд спейс» в Севилье, после чего совершил перегоночный полет с посадкой на авиабазе Гандо на Канарских островах. «Эрбас дифенз энд спэйс» сообщила о передаче самолета в Twitter 20 декабря.

Самолет с с.н. TZ-11T выполнен в новой оборудованной винглетами версии C-295W и будет базироваться в Бамако. Он предназначен для перевозки войск и грузов, а также медицинской эвакуации (MEDEVAC).

Как сообщал ЦАМТО, компания «Эрбас дифенз энд спейс» объявила о заключении контракта на поставку одного самолета ВТА C-295W для ВВС Мали в феврале 2016 года. Мали стала 23-й страной мира, которая приобрела самолет семейства C-295.

C-295W позволит выполнять полеты из Бамако на аэродромы в Тесалите и Кидале на севере страны и обратно без дозаправки (общая протяженность составит 2500 км в случае н.п.Тесалит). Дополнительным преимуществом является возможность посадки на грунтовой ВПП, которая имеется в Тесалите, в условиях ограниченной видимости.

Каждая винглета увеличивает вес самолета на 30 кг, а изменение структурных элементов крыла добавляют еще 60 кг. Винглеты повышают аэродинамические характеристики C-295W в режиме крейсерского полета, снижают расход топлива, увеличивают дальность полета на 200 миль и продолжительность полета на 30-60 мин.

Новый самолет расширит возможности ВВС Мали, в состав которых входят «Боинг-727-2KS», два Ан-26, истребители МиГ-21, два УТС SF-260, два BN-2 «Айлендер». Два военно-транспортных Ан-26 и один BT-67 (DC-3 «Дакота») в ноябре 2014 года были поставлены на хранение. Состояние большинства устаревших самолетов на текущий момент неизвестно. В 2015 году ВВС Мали также заключили контракт с «Эмбраер» на поставку шести легких ударных самолетов EMB-314/A-29 «Супер Тукано».