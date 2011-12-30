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ОАО «Ил» успешно выполнило госконтракт на серийную модернизацию очередной партии противолодочных самолетов Ил-38Н

30.12.2016 ЦАМТО 46 0
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Ил-38Н
Первый модернизированный борт контракту 2015 года противолодочный самолет Ил-38Н Морской авиации ВМФ России (бортовой номер "11 желтый", заводской номер 880010308, серийный номер 103-08, регистрационный номер RF-75308, название "Михаил Вербицкий"). Жуковский, ноябрь 2016 года
Источник: Александр Мишин / russianplanes.net

ЦАМТО, 29 декабря. В рамках исполнения государственного контракта на серийную модернизацию очередной партии противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации ВМФ России до уровня Ил-38Н, АК им. С.В.Ильюшина успешно завершил ремонт и модернизацию двух самолетов.

Как сообщила пресс-служба ОАО «Ил», в декабре 2016 года самолеты сданы заказчику. По согласованию с командованием морской авиации ВМФ России им присвоены имена командующего морской авиацией Виктора Павловича Потапова и морского летчика Героя Советского Союза Михаила Константиновича Вербицкого.


Справочно:


ОАО «Ил» (входит в состав ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация») в рамках государственных контрактов на серийную модернизацию самолетов Морской авиации ВМФ России Ил-38 до уровня Ил-38Н, выполняет работы по установке на них новой поисково-прицельной системы «Новелла-П-38» разработки и производства ОАО «ЦНПО «Ленинец», что значительно расширяет объем решаемых задач и боевые возможности самолета.


В целях интеграции предприятий Объединенной авиастроительной корпорации, модернизация отдельных самолетов производится силами ОАО «ЭМЗ им. В.М.Мясищева» по документации ОАО «Ил».


С помощью новой поисково-прицельной системы модернизированный самолет может успешно решать задачи патрулирования, поиска и уничтожения подводных лодок (причем, с применением расширенной, по сравнению с базовым Ил-38, номенклатуры вооружений), радиоэлектронного наблюдения за надводными и воздушными целями, постановки минных заграждений, поиска и спасения людей на море, а также экологического мониторинга водной поверхности.


Модернизация самолетов Ил-38 – это весомый вклад Объединенной авиастроительной корпорации, ОАО «Ил», ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» и ОАО «ЦНПО «Ленинец» в решение задачи повышения обороноспособности нашей Родины, отмечает пресс-служба ОАО «Ил».

29.12.2016
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Ил-38
Компании
Ил
ОАК
ЭМЗ Мясищева

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