Таинственная северокорейская субмарина готова к бою?
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Глава КНДР на фоне северокорейской субмарины
Источник: www.popmech.ru
Снимки с американских военных спутников показывают, что вооружённая ракетами подводная лодка КНДР готова к выходу в море.
Ещё в прошлом году военные эксперты обнаружили на судостроительной верфи Синпо в провинции Хамген-Пукто на северо-востоке Северной Кореи загадочную субмарину, на которой были заметны вертикальные пусковые шахты для баллистических или крылатых ракет. Находка взбудоражила американцев, которые сошлись во мнении, что это позволит КНДР развёртывать ядерные ракеты далеко за пределами Корейского полуострова.
Свежие снимки демонстрируют, что с подводной лодки сняли маскировочную сетку, а на полигоне неподалёку замечено оживление, связанное, вероятно, с испытаниями силовой установки для экспериментальной субмарины класса Gorae («Кит»). Рядом можно рассмотреть погружной испытательный стенд, с которого северокорейские военные в прошлом году выполняли запуск баллистической ракеты.
|Экспериментальная субмарина КНДР класса Gorae («Кит»)
|Источник: DigitalGlobe / 38 North
Подводная лодка КНДР достигает почти 67 метров в длину и чуть менее семи метров в ширину, а водоизмещение составляет, по оценкам экспертов, около двух тысяч тонн. Судя по снимкам, центральная часть рубки скрывает одну или две шахты с баллистическими или крылатыми ракетами. Внешне, кстати, северокорейская субмарина напоминает российские дизель-электрические подводные лодки проекта 677.
|Экспериментальная субмарина КНДР класса Gorae («Кит»)
|Источник: DigitalGlobe / 38 North
Тем временем, экспертами было зафиксировано несколько эпизодов выбросов в атмосферу пара из теплогенераторов радиохимической лаборатории в Йонбёне, где находятся установки, способные перерабатывать отработанное топливо в плутоний. Реактор мощностью 5 мегаватт, который находится в 100 километрах к северу от Пхеньяна, является главным источником радиоактивных продуктов, необходимых для реализации северокорейской ядерной программы.
Александр Пономарев
21.12.2016
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