Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Таинственная северокорейская субмарина готова к бою?

30.12.2016 Популярная механика 45 0
0
Понравилась новость?
 0
Ким Чен Ын
Глава КНДР на фоне северокорейской субмарины
Источник: www.popmech.ru

Снимки с американских военных спутников показывают, что вооружённая ракетами подводная лодка КНДР готова к выходу в море.

Ещё в прошлом году военные эксперты обнаружили на судостроительной верфи Синпо в провинции Хамген-Пукто на северо-востоке Северной Кореи загадочную субмарину, на которой были заметны вертикальные пусковые шахты для баллистических или крылатых ракет. Находка взбудоражила американцев, которые сошлись во мнении, что это позволит КНДР развёртывать ядерные ракеты далеко за пределами Корейского полуострова.

Свежие снимки демонстрируют, что с подводной лодки сняли маскировочную сетку, а на полигоне неподалёку замечено оживление, связанное, вероятно, с испытаниями силовой установки для экспериментальной субмарины класса Gorae («Кит»). Рядом можно рассмотреть погружной испытательный стенд, с которого северокорейские военные в прошлом году выполняли запуск баллистической ракеты.


Экспериментальная субмарина КНДР класса Gorae («Кит»)
Источник: DigitalGlobe / 38 North

Подводная лодка КНДР достигает почти 67 метров в длину и чуть менее семи метров в ширину, а водоизмещение составляет, по оценкам экспертов, около двух тысяч тонн. Судя по снимкам, центральная часть рубки скрывает одну или две шахты с баллистическими или крылатыми ракетами. Внешне, кстати, северокорейская субмарина напоминает российские дизель-электрические подводные лодки проекта 677.


Экспериментальная субмарина КНДР класса Gorae («Кит»)
Источник: DigitalGlobe / 38 North

Тем временем, экспертами было зафиксировано несколько эпизодов выбросов в атмосферу пара из теплогенераторов радиохимической лаборатории в Йонбёне, где находятся установки, способные перерабатывать отработанное топливо в плутоний. Реактор мощностью 5 мегаватт, который находится в 100 километрах к северу от Пхеньяна, является главным источником радиоактивных продуктов, необходимых для реализации северокорейской ядерной программы.


Александр Пономарев

21.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Популярная механика
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Проекты
677 Лада
Ядерный щит

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.12 00:24
  • 9
Обновленный "Медведь": компания «Туполев» продолжает работы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС
  • 30.12 00:05
  • 11
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 29.12 23:59
  • 2970
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.12 23:46
  • 42
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 29.12 23:08
  • 11
Чемезов пригрозил металлургам
  • 29.12 22:48
  • 9
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
  • 29.12 22:43
  • 2
Сергей Когогин о задачах «КАМАЗа» в 2017 году
  • 29.12 22:40
  • 6
Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода"
  • 29.12 21:59
  • 13
Последний Ту-154?
  • 29.12 21:27
  • 2
"Энергомаш" испытал двигатель для ракеты "Ангара"
  • 29.12 20:39
  • 29
Российская экономика заканчивает год на позитиве
  • 29.12 20:22
  • 23
На стапелях становится тесно
  • 29.12 19:50
  • 1
В России изготовили первый вертолет Ка-226Т корабельного базирования
  • 29.12 19:42
  • 26
Предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей до 2022 года
  • 29.12 18:47
  • 3959
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  