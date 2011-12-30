«Рейнметалл» получила заказ на модернизацию ББМ «Фукс» ВС Германии



Бронетранспортер Fuchs (Fox) 2

Источник: www.flickr.com Бронетранспортер Fuchs (Fox) 2Источник: www.flickr.com

ЦАМТО, 29 декабря. Компания «Рейнметалл AG» (Rheinmetall AG) объявила о заключении с Федеральным ведомством Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) контракта на модернизацию 90 ББМ «Фукс»/«Фокс» (Fuchs/Fox).

Эти машины длительное время состояли на вооружении Бундесвера, поэтому признано необходимым провести их модернизацию.

Стоимость контракта составляет 135 млн. евро (включая налог на добавленную стоимость).

Контракт на проведение работ BAAINBw подписала с «Рейнметалл AG» в Кобленце после принятия бюджетным комитетом парламента решения о выделении необходимых средств. Поставка усовершенствованной техники должна начаться в 2017 году и завершиться в 2020 году.За последние годы «Рейнметалл AG» провела модернизацию 177 бронемашин «Фукс»/«Фокс» к самому современному стандарту 1A8. От предыдущих версий 1A8 отличается существенно большим уровнем защиты от мин и самодельных взрывных устройств, а также обстрелов из стрелкового оружия.

ББМ «Фукс»/«Фокс» были приняты на вооружение в 1970-ые гг. Всего заказчикам из разных стран мира было поставлено около 1200 бронемашин. В настоящее время они применяются в ряде международных операций: MINUSMA в Мали, «Решительная поддержка» в Афганистане и KFOR в Косово.

Новая модернизация значительно расширит тактико-технические характеристики ББМ, которые в различных вариантах применяются и будут применяться в операциях ВС Германии. Расчет бронемашины получит преимущество за счет более высокой живучести и различных технических новшеств.

ВС Германии уже приняли на вооружение несколько вариантов версии 1A8, включая машину управления, бронетранспортер, санитарную машину, машину разминирования СВУ, машину радиационной, химической и биологической разведки и машину разминирования маршрутов следования.

Модернизируемые в рамках нового контракта ББМ будут переоборудованы в варианты машины управления, бронетранспортера, машины разминирования СВУ и машины для утилизации боеприпасов. Опционально возможна поставка варианта машины для координационной группы межвидовой огневой поддержки JFSCT (Joint Fire Support Coordination Teams).

Реализация данного контракта позволит довести общее количество ББМ «Фукс»/«Фокс» стандарта 1A8 на вооружении ВС Германии до 267 ед.

В ходе модернизации «Рейнметалл» реализует следующие основные работы: изменение конструкции корпуса; оснащение боевого отделения новыми подвешенными к крыше сиденьями, которые позволяют десанту не касаться пола; усиление колесных арок, дверей и крепления окон; установка дополнительных ящиков для хранения принадлежностей и др.