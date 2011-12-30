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Шойгу сообщил о 10 претендентах на место в военных вузах

30.12.2016 Lenta.ru 38 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: Александр Рюмин/ТАСС

Численность желающих учиться в военных вузах за год выросла более чем на треть, средний конкурс составляет 10 человек на место. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сегодня мы имеем, пожалуй, один из самых высоких конкурсов в наши учебные заведения. В этом году число абитуриентов, поступавших в вузы Минобороны, возросло на 36 процентов", — заявил Шойгу.

В 2015 году военные заявляли, что средний конкурс в военных вузах составил шесть человек на место, среди девушек — 30 человек на место.

В конце нулевых годов конкурс в военные вузы колебался от 1 до 2 человек на место в зависимости от вида вооруженных сил и рода войск.

28.12.2016
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