

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

При этом президент заявил, что Россия будет продолжать борьбу с терроризмом и продолжит оказывать поддержку законному сирийскому правительству в этой борьбе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил глава государства на встрече с главами Минобороны и МИД России - Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Глава государства добавил, что РФ будет "безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом". "Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - отметил он.

Путин поблагодарил Шойгу и Лаврова "за то, что было сделано на этом очень важном участке борьбы с международным терроризмом".