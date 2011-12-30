Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
При этом президент заявил, что Россия будет продолжать борьбу с терроризмом и продолжит оказывать поддержку законному сирийскому правительству в этой борьбе
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.
"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил глава государства на встрече с главами Минобороны и МИД России - Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.
Глава государства добавил, что РФ будет "безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом". "Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - отметил он.
Путин поблагодарил Шойгу и Лаврова "за то, что было сделано на этом очень важном участке борьбы с международным терроризмом".
29.12.2016
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