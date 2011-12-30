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Китай ввел в коммерческую эксплуатацию новый картографический спутник

30.12.2016 Синьхуа 72 0
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Спутник SJ-11-04
Запуск экспериментального спутника SJ-11-04 на ракете-носителе "Чанчжэн-2C".
Источник: www.vesti.ru

Китай 26 декабря передал контроль над картографическим спутником гражданского назначения "Цзыюань-3-02" его основному пользователю -- Государственному управлению геодезии и картографии КНР. До этого спутник, который был запущен 30 мая с космодрома "Тайюань", провел на орбите более 200 дней. Таким образом, Китай ввел в коммерческую эксплуатацию новый картографический спутник.

"Цзыюань-3-02" предназначен для создания трехмерных изображений с высокой степенью разрешения. Его основные задачи -- предоставление услуг в области исследования и мониторинга государственных земельных ресурсов, предупреждения стихийных бедствий и минимизации ущерба от них, сельского, лесного и водного хозяйства, экологии, городского планирования и строительства, важных государственных проектов.

"Цзыюань-3-02" дополняет своего предшественника -- "Цзыюань-3-01", который был запущен в январе 2012 года, заявил заместитель главы Государственного управления геодезии и картографии КНР Ли Пэндэ. Одновременное использование двух спутников позволит повысить эффективность выработки изображений и сократит период мониторинга Земли в два раза.

По словам заместителя главы Центра применения данных мониторинговых и картографических данных спутников при указанном управлении Сунь Чэнчжи, услуги предоставления изображений в реальном времени позволят компаниям в значительной мере снизить период обновления данных, повысить точность и сократить расходы на картографические данные.

Планируется, что к 2020 году Китай запустит также "Цзыюань-3-03" и спутник зондирования Земли "Гаофэнь-7", а к 2025 году -- еще "Цзыюань-3-04" и второй "Гаофэнь-7".

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Синьхуа
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Страны
Китай
Проекты
2020-й год

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