Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Самолеты Ту-154 продолжат эксплуатировать после катастрофы в Черном море

30.12.2016 РИА Новости 56 0
0
Понравилась новость?
 0
Пассажирский самолет Ту-154М
Пассажирский самолет Ту-154М (бортовой номер RA-85735, серийный 92А917) авиации МВД, июль 2015 г.
Источник: Юрий Владимирович / Russianplanes.net

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов считает, что парк самолетов Ту-154 после катастрофы над Черным морем будет вновь эксплуатироваться.

"Зачем выводить из эксплуатации самолет, который себя достаточно неплохо зарекомендовал? Самолеты, которые выполняют полеты, технически готовы. Проводятся регламентные работы, проводятся ремонтные работы в соответствии с графиком. Я думаю, что после этого авиационного происшествия самолетный парк этих самолетов будет эксплуатироваться", — сказал Байнетов на пресс-конференции в четверг.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-154
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 30.12 00:24
  • 9
Обновленный "Медведь": компания «Туполев» продолжает работы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС
  • 30.12 00:05
  • 11
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 29.12 23:59
  • 2970
Оценка Советского периода в истории России.
  • 29.12 23:46
  • 42
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 29.12 23:08
  • 11
Чемезов пригрозил металлургам
  • 29.12 22:48
  • 9
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
  • 29.12 22:43
  • 2
Сергей Когогин о задачах «КАМАЗа» в 2017 году
  • 29.12 22:40
  • 6
Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода"
  • 29.12 21:59
  • 13
Последний Ту-154?
  • 29.12 21:27
  • 2
"Энергомаш" испытал двигатель для ракеты "Ангара"
  • 29.12 20:39
  • 29
Российская экономика заканчивает год на позитиве
  • 29.12 20:22
  • 23
На стапелях становится тесно
  • 29.12 19:50
  • 1
В России изготовили первый вертолет Ка-226Т корабельного базирования
  • 29.12 19:42
  • 26
Предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей до 2022 года
  • 29.12 18:47
  • 3959
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  