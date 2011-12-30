Самолеты Ту-154 продолжат эксплуатировать после катастрофы в Черном море



Пассажирский самолет Ту-154М (бортовой номер RA-85735, серийный 92А917) авиации МВД, июль 2015 г.

Источник: Юрий Владимирович / Russianplanes.net Пассажирский самолет Ту-154М (бортовой номер RA-85735, серийный 92А917) авиации МВД, июль 2015 г.Источник: Юрий Владимирович / Russianplanes.net

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов считает, что парк самолетов Ту-154 после катастрофы над Черным морем будет вновь эксплуатироваться.

"Зачем выводить из эксплуатации самолет, который себя достаточно неплохо зарекомендовал? Самолеты, которые выполняют полеты, технически готовы. Проводятся регламентные работы, проводятся ремонтные работы в соответствии с графиком. Я думаю, что после этого авиационного происшествия самолетный парк этих самолетов будет эксплуатироваться", — сказал Байнетов на пресс-конференции в четверг.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".