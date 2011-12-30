Два новых старта - с Восточного



Космодром Восточный

Источник: © Пресс-служба Федерального космического агентства Космодром ВосточныйИсточник: © Пресс-служба Федерального космического агентства

В 2017 году в России планируют провести 23 запуска с трех космодромов

В следующем году с Байконура планируется пятнадцать пусков, со стартовых комплексов Плесецкого космодрома - шесть и еще два с Восточного. Об этом заявил в среду, 28 декабря, вице-премьер России Дмитрий Рогозин на заседании специальной комиссии по вопросам строительства нового российского космодрома на Дальнем Востоке.

Заключительное в этом году заседание комиссии проходило в Ситуационном центре правительства РФ и началось в режиме прямой видеосвязи с тремя упомянутыми космодромами и Гвианским космическим центром (космодромом Куру в Южной Америке) - к его созданию и практической эксплуатации Россия имеет прямое отношение.

Поблагодарив коллег за работу в уходящем году, вице-премьер кратко подвел его основные итоги. В 2016-м с Байконура проведено 11 пусков ракет космического назначения. Один, к сожалению, оказался неудачным - в начале декабря из-за аварии ракеты-носителя на орбиту не удалось вывести транспортный корабль "Прогресс", направлявшийся к МКС.

Задачи, стоявшие перед Плесецким космодромом, в том числе работы по планам Генерального штаба Вооруженных сил России, выполнены, по словам Дмитрия Рогозина, на сто процентов. Проведено пять пусков ракет космического назначения, на целевые орбиты выведено пять аппаратов.

Но, безусловно, самым запоминающимся и символичным событием 2016 года стал первый запуск ракеты-носителя "Союз-2.1А" с космодрома Восточный. Первый и по общему признанию успешный - на заданную орбиту доставлено три космических аппарата.

В наступающем 2017 году успех предстоит закрепить. Вице-премьер Рогозин, а вслед за ним глава "Роскосмоса" Игорь Комаров подтвердили: в планах Восточного на будущий год два космических старта. В одном случае на орбиту предстоит вывести два космических аппарата "Канопус-В", в другом - гидрометеорологический спутник "Метеор".

В дополнение к той начальной инфраструктуре, что уже создана на Восточном для обеспечения первых космических запусков, предстоит достроить и ввести в действие еще много важных объектов, в том числе заправочный и стартовый комплексы для тяжелой ракеты "Ангара", предназначенной для пилотируемых запусков. А еще, конечно, жилье и все необходимое для нормальной, комфортной жизни прибывающих на новое место работы специалистов и членов их семей - будущих жителей города Циолковский.

Вполне ожидаемо, что сюда может перебраться какая-то часть российских специалистов, занятых сейчас на космодроме Байконур в Казахстане. Дмитрий Рогозин в этой связи счел необходимым напомнить о важной договоренности, достигнутой на недавней встрече президентов России и Казахстана. На полях саммита ЕврАзЭС в Петербурге была подписана Концепция дальнейшего развития космодрома Байконур.

"Мы впервые с нашими казахстанскими коллегами договорились по существу того, над чем сообща будем работать, - акцентировал вице-премьер. - Это создание проекта "Байтерек" на основе новых технологических разработок "Роскосмоса" с принципиальным капитальным вложением Республики Казахстан в развитие стартового комплекса ракеты "Зенит".

На высшем уровне подтверждено и то, дал понять Дмитрий Рогозин, что "Россия и Казахстан не бросают Байконур, а будут его развивать вне зависи­мости от того, что происходит у нас сейчас на Дальнем Востоке в рамках строительства теперь уже второй очереди космодрома Восточный.

Александр Емельяненков