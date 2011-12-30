Госиспытания модернизированного Ил-76 планируется провести в 2017 году
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Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД
Источник: Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Модернизированный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-М планируется предъявить на государственные испытания в 2017 году, сообщила в четверг пресс-служба Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина.
Между министерством обороны РФ и ОАО "Ил" заключен контракт на серийную модернизацию первой партии самолетов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России Ил-76МД до уровня Ил-76МД-М. Срок службы самолета продлен до 40 лет, отмечается в сообщении.
"Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина (ОАО "Ил", входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") успешно завершил заводские летные испытания первого опытного модернизированного тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-М. По программе предварительных (заводских) испытаний на самолете было выполнено 17 полетов с общим налетом более 110 часов. В 2017 году самолет планируется предъявить на государственные совместные испытания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по проекту модернизации на самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. В носовой части воздушного корабля установлена оптико-электронная визирная система, которая работает в инфракрасном и оптическом диапазонах. При модернизации частично применялись взаимозаменяемые детали с перспективными военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А.
Ил-76МД-М - проект модернизации самолетов типа Ил-76МД, разработанный ОАО "Ил", согласно тактико-техническому заданию, утвержденному ВКС России, в целях модернизации парка имеющихся на вооружении тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД, а также самолетов-танкеров Ил-78 и Ил-78М. Первый полет модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-М состоялся 28 февраля 2016 года.
29.12.2016
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