Европейская группа Airbus DS высоко оценила сотрудничество с РКК "Энергия"



Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Логотип компании Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Делегация крупнейшей европейской аэрокосмической группы Airbus Defence and Space (Airbus DS) во главе с исполнительным вице-президентом компании, руководителем отделения "Космические Системы" Николя Шамюсси провела встречи с ключевыми партнерами в России - РКК "Энергия" и РКС, сообщил РИА Новости представитель Airbus DS.

В рамках этого визита Шамюсси принял участие в очередном заседании совета директоров совместного предприятия РКК "Энергия" и Airbus Defence and Space "Энергия САТ". Стороны подвели итоги работы за год, а также обсудили планы на будущее, в том числе возможность совместных проектов по расширению промышленной кооперации как в части оборудования для космических аппаратов, так и космических аппаратов в целом.

"Мы высоко оцениваем результаты нашего сотрудничества с РКК "Энергия" в рамках совместного предприятия. Нам удалось создать новую платформу телекоммуникационных спутников средней размерности, которая, по мнению профессионалов отрасли, сопоставима по своим характеристикам с лучшими европейскими аналогами. Данный проект также предусматривает значительную степень локализации работ при создании космических аппаратов в России, что является одной из ключевых составляющих нашего подхода к построению сотрудничества с российской космической промышленностью", - отметил глава Airbus Defence and Space в России Владимир Терехов.

Сотрудничество Airbus Defence and Space и РКК "Энергия" началось в 1990-х годах с поставок оборудования для космической станции "Мир" и получило продолжение в рамках Международной космической станции (МКС), в частности, в рамках проекта создания Европейского космического транспортного корабля ATV. В настоящий момент компании ведут работу по созданию новой платформы служебных систем для космических аппаратов связи как для российских, так и для международных заказчиков. Ведущие эксперты отрасли подтверждают высокую степень проработки материалов, а также высокие надeжностные и эксплуатационные характеристики этой платформы.

Сотрудничество с АО "Российские космические системы" началось в 2005 году с создания совместного предприятия ООО "Синертек". Благодаря совместным усилиям учредителей СП и самого предприятия, были созданы "чистые помещения" по производству оборудования космической техники, соответствующие самым высоким стандартам качества, применяемым в Airbus Defence and Space.