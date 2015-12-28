

Сергей Кириенко

Источник: severpost.ru Сергей КириенкоИсточник: severpost.ru

Бывший генеральный директор "Росатома", первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет "Росатома". Соответствующий указ "О членах наблюдательного совета государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"" подписал президент России Владимир Путин.

"Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Кириенко С. В. (председатель наблюдательного совета), освободив от этих обязанностей Грызлова Б. В.", - говорится в документе.

Наблюдательный совет "Росатома" состоит из девяти человек, в число которых входят глава госкорпорации, представители президента и правительства. Председатель набсовета назначается президентом. В полномочия совета входят согласование и назначение членов правления, согласование гендиректоров предприятий ядерного оружейного комплекса, а также внесение изменений в стратегические документы.

Борис Грызлов возглавил наблюдательный совет "Росатома" в ноябре 2011 года, незадолго до ухода с поста председателя Государственной думы.

Нынешний председатель наблюдательного совета Сергей Кириенко был генеральным директором "Росатома" с 2007 года. 5 октября 2016 года Кириенко был назначен первым заместитель руководителя Администрации президента, генеральным директором "Росатома" был назначен экс-замминистра экономического развития Алексей Лихачев.