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"Энергомаш" испытал двигатель для ракеты "Ангара"

29.12.2016 RNS 71 0
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РН «Ангары-А5»
Установка «Ангары-А5» на стартовом столе перед первым пуском
Источник: ГКНПЦ имени М.В.Хруничева

НПО "Энергомаш" (Химки, Московская область) и входящие в состав интегрированной структуры ракетного двигателестроения КБХА (Воронеж) и "Протон-ПМ" (Пермь) завершили программу комплексных технических испытаний двигателей 2016 года, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"В частности, в 2016 году НПО "Энергомаш" провело испытания форсированного двигателя РД-191М с выходом на режим по тяге в 110%. РД-191М планируется применять в перспективных ракетах-носителях "Ангара-А5В" и "Ангара-А5П"", - говорится в сообщении, поступившем в RNS.

Всего в 2016 году проведены 21 натурное испытание ракетных двигателей, в том РД-180 (восемь), РД-191 (пять) и РД-181 (восемь).

"Протон-ПМ" в 2016 году выполнил 59 натурных испытаний жидкостных ракетных двигателей. Специалисты Научно-исследовательского комплекса АО "КБХА" в 2016 году провели 72 испытания ракетных двигателей.

НПО "Энергомаш" - разработчик и производитель мощных жидкостных ракетных двигателей первой ступени для российских и зарубежных ракет-носителей космического назначения. Двигатели, разработанные предприятием, устанавливаются практически на все российские ракеты-носители: "Союз", "Протон", "Ангара" и на американские AtlasV и Antares. В частности, НПО "Энергомаш" поставляет американской компании United Launch Alliance (ULA) ракетные двигатели РД-180. ULA - совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, использующее РД-180 для запуска американских спутников.

28.12.2016
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принадлежат RNS
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Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Ангара
Протон-(К)М
РД-180
РД-191
Союз
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
КБХА
Протон-ПМ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко

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