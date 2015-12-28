С приватизацией пока не определились



Антон Силуанов. Источник: profile.ru Антон Силуанов. Источник: profile.ru

Правительство не успевает утвердить программу до конца года

Правительство не утвердило план приватизации на 2017-2019 годы, рассказали "Известиям" источники в Росимуществе и одном из министерств. Об этом же заявил во вторник и глава Минфина Антон Силуанов.

По словам одного из собеседников "Известий", на прошлой неделе состоялось совещание под председательством вице-премьера Игоря Шувалова, ответственного за приватизацию, однако план, подготовленный Росимуществом, правительство не утвердило.

По итогам совещания Росимуществу и заинтересованным ведомствам было поручено доработать проект плана приватизации, рассказал "Известиям" осведомленный федеральный чиновник. По его словам, вынести на заседание правительства доработанный план планируется в январе.

- На данный момент проект прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы окончательно не утвержден, документ внесен Минэкономразвития на рассмотрение в правительство, - сообщила "Известиям" представитель Министерства экономики Елена Лашкина.

Ранее замглавы Минэкономразвития Евгений Елин оценивал доходы от приватизации крупных госпакетов в 500 млрд рублей.

Проект программы приватизации Росимущество направило федеральным органам исполнительной власти еще весной, говорит собеседник "Известий". Однако обсуждение плана, как и передача его в правительство, затянулось.

- Правительство рассматривает вопросы, мы заинтересованы в ускоренной приватизации, в больших объемах, естественно, - заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов. Тем не менее, по словам собеседника "Известий", именно представители Минфина активнее остальных высказывались против предложенного плана приватизации на совещании у Игоря Шувалова.

Многие федеральные органы исполнительной власти выступили против приватизации принадлежащих им акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, рассказал один из собеседников. Органы власти просят доработать программу приватизации - например, прописать в ней прогнозные дивидендные доходы для бюджета в случае отказа приватизировать ряд госкомпаний.

От приватизации некрупных госпредприятий в бюджет должно поступать ежегодно порядка 5,9 млрд рублей в течение трех лет, говорится в плане. Однако правительство и министерства считают, что этого слишком мало, и просят Росимущество пересчитать в сторону увеличения, сообщил источник "Известий".

Сейчас в прогнозном плане приватизации федерального имущества говорится, что в 2017-2019 годах планируется целиком приватизировать 509 акционерных обществ и 312 ФГУПов, 1045 объектов иного госимущества, а также доли в 10 обществах с ограниченной ответственностью.

Полностью продать доли государства планируется в четырех крупных активах - Новороссийском морском торговом порту, производственном объединении "Кристалл", "Ростелекоме" и Российских ипподромах.

Кроме того, Росимущество предложило приватизировать ряд входящих в "Россети" межрегиональных сетевых компаний.

Долю государства в компании "Алроса" хотят сократить до 25% плюс 1 акция, в том числе продать пакет, которым владеет Якутия, и направить полученные средства на развитие инфраструктуры республики.

Долю в "Транснефти" предлагается сократить до 75% минус 1 акция, в "Зарубежнефти" - до 50% плюс 1 акция, в РЖД - до 75% плюс 1 акция, в "РусГидро" - до 50% плюс 1 акция, в Объединенной зерновой компании, "Совкомфлоте" и банке ВТБ - до 25% плюс 1 акция.

В 2017 году от продажи ВТБ и "Совкомфлота" планируется получить 138 млрд рублей, рассказал глава Минфина. При этом глава ВТБ Андрей Костин убежден, что с приватизацией банка лучше повременить до момента роста акций.

Планируется, что в 2017-2019 годах будет продолжена работа по отмене утративших актуальность ограничений на приватизацию определенных видов федерального имущества и оптимизации количества стратегических предприятий. В 2016 году из списка стратегических предприятий была исключена "Башнефть", что позволило "Роснефти" получить контрольный пакет акций этой компании.

Наибольшая доля дефицита бюджета ближайшей "трехлетки" приходится на 2017 год, поэтому принять программу приватизации важно, говорят аналитики.

- Существует риск, что именно в следующем году будут окончательно израсходованы средства резервных фондов. В этих условиях своевременное появление в бюджете 500 млрд рублей, на которые рассчитывают авторы программы приватизации, может сыграть существенную роль в стабилизации экономики, - сказал управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков.

При этом бюджет был составлен исходя из пессимистического варианта развития экономики, предполагающего падение стоимости нефти до $40 за баррель, напоминает эксперт, и прогнозируемое в 2017 году укрепление доллара приведет к росту конкурентоспособности российского экспорта, что может создать "подушку безопасности" для экономики и отложить использование такого инструмента, как приватизация, считает эксперт.

При дефиците бюджета на уровне 3,2% ВВП в 2017 году принятие и реализация программы приватизации крайне важны, соглашается финансовый аналитик ГК "Финам" Тимур Нигматуллин. Нельзя не учитывать тот факт, что бюджет сверстан исходя из очень консервативных ожиданий от динамики цен на сырьевые товары, отмечает эксперт.

По его словам, в случае роста цен на нефть после решения ОПЕК о сокращении добычи дефицит бюджета сократится на 50-75%, и приватизация будет не критична для финансирования расходной части.

- Таким образом, у правительства появится возможность для более тщательного отбора инвесторов, которые приобретут активы по относительно высоким ценам и, возможно, примут на себя обязательства по их интенсивному развитию, - прогнозирует Тимур Нигматуллин.

Такие активы, как "Совкомфлот", "Аэрофлот" и "Алроса", интересны инвесторам, поэтому целесообразно дождаться благоприятного "окна для размещения", отмечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. Если же в 2017 году благоприятной ситуации не возникнет, для российского бюджета это не фатально - госактивы пополнят бюджет за счет дивидендных выплат, резюмировал эксперт.

В Минфине и Росимуществе на запрос "Известий" оперативно не ответили. Представитель Игоря Шувалова отказался от комментариев.

Наталья Дербышева, Виктор Жиров