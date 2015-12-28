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Минобороны: к середине 2017 года в ВДВ будет более 1 тыс. высотных парашютистов

29.12.2016 ИТАР-ТАСС 64 0
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

За период подготовки специалисты по высотной специальной парашютной подготовке ВДВ осуществили более 12 тыс. прыжков с парашютом с высот от 4000 м

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские Воздушно-десантные войска к середине 2017 года получат более 1,2 тыс. специалистов по высотной специальной парашютной подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"К середине 2017 года Воздушно-десантные войска России будут иметь в своем распоряжении более 1200 специалистов по высотной специальной парашютной подготовке. Подготовка военнослужащих по специальности проводятся на базе 309 Центра специальной парашютной подготовки дислоцированного в городе Рязань", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, за период подготовки специалисты по высотной специальной парашютной подготовке ВДВ осуществили более 12 тыс. прыжков с парашютом с высот от 4000 м. Совершение высотных прыжков осуществляется с использованием парашютной системы "Арбалет". Отмечается, что во время занятий десантники тренируются выравнивать и свободно переносить пониженное атмосферное давление, преодолевать трудности при возникновении кислородного голодания.

Подготовка специалистов и инструкторов носит плановый характер и проходит по программам высотной парашютной подготовки.

28.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Арбалет
Компании
Минoбороны РФ

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