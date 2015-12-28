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27 декабря, 2016 Южная Корея начнет производство ЗРК "Чхонгун"

29.12.2016 Военно-промышленный курьер 32 0
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Cheongung_M-SAM_South_Korea
Южно-корейская ракета средней дальности класса «земля-воздух» Cheongung M-SAM.

С 2017 года Южная Корея начнет массовое производство собственных зенитно-ракетных комплексов "Чхонгун" (другое название - Чхольмэ-2 или M-SAM), успешные испытания которых были проведены в этом году. Эти системы ПРО наряду с американскими комплексами "Пэтриот" войдут в состав корейской системы противоракетной обороны KAMD.

Как сообщили корейские издания со ссылкой на местное военное ведомство, в этом году корейские специалисты провели семь тестов, в ходе которых моделировалась ситуация с перехватом северокорейской баллистической ракеты при помощи ЗРК "Чхонгун". Все семь раз цели были поражены. В этой связи с начала 2017 г. Южная Корея начнет уже массовое производство ЗРК "Чхонгун", которые будут ставиться на боевое дежурство, входя в состав корейской системы противоракетной обороны KAMD. На эти цели уже выделен бюджет в 50 миллиардов вон (4,14 млн долл.). ЗРК "Чхонгун", а также американские ЗРК "Пэтриот РАС-3", которые Корея начнет получать с 2018 г., будут представлять собой нижний эшелон корейской ПРО, обеспечивая перехват вражеских ракет на высотах до 20 км.

К 2023 г. корейцы планируют завершить создание собственных ЗРК L-SAM, которые будут иметь более высокий "потолок", поражая ракеты, следующие на высоте до 40-60 км.

Хотя некоторые корейские СМИ называют ЗРК "Чхонгун" "полностью собственной разработкой", однако системы были созданы при активном сотрудничестве с российским НПЗ "Алмаз-Антей".

Справка 

Разработка комплексов "Чхонгун" велась НИИ оборонных исследований и науки Республики Корея в сотрудничестве с российским концерном "Алмаз-Антей". Производитель - корейская компания LIG NEX 1. Одна батарея ЗРК "Чхонгун" состоит из радара, машины управления и контроля и 6-8 пусковых установок, в каждой из которых по восемь ракет-перехватчиков. Вес ракеты - 400 кг. Радиус действия - до 35-40 км, высота - до 15-20 км, сообщает портал defence.ru.

 

27.12.2016
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Страны
Россия
США
Южная Корея
Продукция
Patriot
Компании
Алмаз-Антей
НПЗ

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