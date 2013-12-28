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Новая партия истребителей Су-30СМ прибыла в Казахстан

28.12.2016 Интерфакс-АВН 90 0
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Истребители Су-30СМ
Истребители Су-30СМ, поставленные в 2015 году Силам воздушной обороны Казахстана
Источник: АО "Корпорация "Иркут"

Вооруженные силы Казахстана пополнились очередной партией современных многофункциональных истребителей Су-30СМ поколения 4++, сообщила пресс-служба Минобороны республики во вторник.

"Поставка новой авиационной техники позволит повысить безопасность полетов и обороноспособность Вооруженных сил Казахстана в целом", - отметил заместитель командира авиационной базы по воспитательной и идеологической работе подполковник Темиртас Ибраев, которого цитирует пресс-служба.

По своим летным и тактико-техническим характеристикам данные истребители вплотную приближены к самолетам 5-го поколения, которые в сфере авиастроения на сегодняшний день находятся на вершине мирового научно-технического прогресса, отметили в пресс-службе.

Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Су-30СМ решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

Первая партия из четырех самолетов Су-30СМ поступила на вооружение ВВС Казахстана в 2015 году в рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством оборонных ведомств Казахстана и России.

27.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ

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