Мантуров рассказал, чем вызвана проверка SSJ100 Interjet
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ) авиакомпании Interjet
Источник: airchive.com
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что проверка российских самолетов SSJ100 мексиканской авиакомпанией Interjet вызвана технической проблемой, которая будет решена в ближайшее время.
"Есть техническая проблема, которая будет решена в ближайшее время", — сказал Мантуров в ответ на просьбу прокомментировать сообщение мексиканской авиакомпании.
Мексиканская авиакомпания Interjet сообщила во вторник, что проводит проверку российских самолетов SSJ100. Компания проинформировала, что российская сторона опубликовала постановление по летной эксплуатации, которое обязывает провести проверку самолетов Superjet 100. Подобные указания часто издаются властями в качестве меры предосторожности, необходимой для безопасности при эксплуатации, говорится в сообщении.
Ранее, 24 декабря, источник РИА Новости сообщал, что в стабилизаторе самолетов SSJ100 обнаружено повреждение, из-за которого Росавиация приостановила эксплуатацию шести SSJ100 у "Аэрофлота" и одного у авиакомпании "ИрАэро". Позднее ГСС сообщили, что была организована работа по осмотру парка SSJ100, находящегося в эксплуатации, выпущено техническое решение по поддержанию летной годности самолетов данного типа.
27.12.2016
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