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МИД КНР: у Китая есть основания сохранять бдительность в отношении оборонного бюджета Японии

28.12.2016 Синьхуа 74 0
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Военнослужащие ВС Японии
Военнослужащие ВС Японии
Источник: Военное обозрение

У китайской стороны есть основания уделять серьезное внимание и сохранять бдительность в отношении действий и истинных замыслов Японии, оборонный бюджет которой растет уже пять лет подряд и достиг рекордного максимума. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Правительство Японии 22 декабря утвердило бюджет на 2017 финансовый год. Его объем в очередной раз побил рекорд, составив 97,45 трлн иен. Уже пятый год подряд растут расходы Японии на оборону, составившие в этот раз 5,13 трлн иен, что на 71 млрд иен больше, чем в предыдущем году.

Последние годы Япония, с одной стороны, постоянно муссирует тему так называемой "китайской угрозы", а с другой стороны, непрерывно увеличивает свою военную мощь. В связи с историческими причинами у нас есть основания уделять серьезное внимание и сохранять бдительность в отношении действий и истинных замыслов Японии, отметила Хуа Чуньин.

Даже в самой Японии многие граждане требуют от правительства разъяснений по вопросу оборонного бюджета и выступают с критикой. Соседствующие с Японией азиатские страны и международное сообщество наблюдают за тем, сможет ли Япония извлечь уроки из прошлого и будет ли придерживаться пути мирного развития, добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.


Китайский военнослужащий
Источник: Reuters
27.12.2016
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Страны
Китай
Япония

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