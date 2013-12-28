"Уралвагонзавод": диверсификация в танковом темпе



Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Одна из крупнейших военно-промышленных корпораций продемонстрировала свои возможности в военной и гражданской сфере

Для корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) 2016 год оказался очень важным: несмотря на экономические трудности в стране, компания сумела досрочно выполнить Государственный оборонный заказ, продолжила разработку перспективных проектов и определилась со стратегией развития до 2025 года. Результаты работы сотрудников УВЗ были замечены экспертами: корпорация заняла одно из ведущих мест в рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600 и стала победителем в номинации "Технологическое лидерство".

Гособоронзаказ с опережением

"Уралвагонзавод" - не только крупнейший производитель подвижного состава для железных дорог с "широкой колеей", но и единственный в России производитель танков. За прошедшие восемь десятилетий здесь изготовлено более 1 млн единиц подвижного состава и более 100 тыс. единиц бронетехники, что является абсолютным мировым рекордом. А 11 октября нижнетагильскому "Уралвагонзаводу" исполнилось 80 лет. Сегодня корпорация УВЗ входит в ТОП-100 крупнейших военно-промышленных корпораций мира и важнейшая ее задача - выполнение Государственного оборонного заказа (ГОЗ). В его рамках в нынешнем году "Уралвагонзавод" выполнял свыше 90 государственных контрактов, более 70% из них - долгосрочные. Кроме того, специалисты корпорации поддерживают высокий уровень боеготовности Российской армии, проводя сервисное обслуживание более 800 единиц техники в войсках. Корпорация ежегодно поставляет для Российской армии 1500 новых, модернизированных и отремонтированных изделий, причем уже несколько лет подряд ГОЗ выполняется досрочно. Для того чтобы достичь такого устойчивого результата, 40 заводов и научно-исследовательских институтов в разных регионах РФ производят не только боевую технику, но и комплектующие к танкам, тактическим огневым системам, бронемашинам, артиллерийским установкам. Четкая работа всех подразделений корпорации позволяет выполнять ГОЗ без срывов или неожиданностей. Например, последняя в этом году специальная пожарная машина производства, входящего в УВЗ Омского завода транспортного машиностроения, отправилась к заказчику еще в сентябре. А Рубцовский филиал "Уралвагонзавода" завершил свою часть ГОЗ в начале декабря, изготовив в итоге восемь подвижных разведывательных пунктов ПРП-4А и шесть комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП-Г) к ним.

Для того чтобы сохранять лидерство в оборонной сфере, в 2016 году корпорация УВЗ поставила на производство семь образцов вооружения. Наиболее важный их них - танк Т-72Б3. Это боевая машина прошла глубокую модернизацию, обзавелась более мощным двигателем и усовершенствованной системой управления огнем. Кроме того, корпорация начала производство и серийный выпуск бронированной машины разминирования БМР-3МА, модернизированной инженерной машины ИМР-3М, модернизированного двухзвенного тягача ДТ-10ПМ, не имеющей мировых аналогов специальной пожарной машины СПМ оригинальной конструкции. Также специалисты "Уралвагонзавода" освоили процесс модернизации тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А.

Результаты работы менеджмента корпорации были замечены представителями отрасли. Генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко был избран заместителем председателя Союза машиностроителей России - крупнейшей организации федерального масштаба, которая объединяет российские компании, холдинги, корпорации и помогает отстаивать их интересы в органах государственной власти, обществе, а также на международной арене.

УВЗ демонстрирует свои возможности и новинки на стендах

О произведенной продукции представители УВЗ заявляют миру на крупнейших форумах, в которых традиционно участвует корпорация. Например, на выставке Africa Aerospace & Defence в ЮАР "Уралвагонзавод" демонстрировал свои производственные возможности, экспонируя модели уже действующей техники и ведущихся разработок. Среди них были боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор", танки Т-90С и Т-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, а также инженерная техника: бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, инженерная машина разграждения ИМР-3М и мостоукладчик МТУ-72.

А на подмосковном форуме "Армия-2016" "Уралвагонзавод" показал более 50 единиц военной техники, включая танки Т-90МС, Т-72Б3 и боевую машину поддержки танков БМПТ-72 ("Терминатор-2"), 82-мм миномет 2Б24 на мотовездеходе РМ 500 6Ч4, 30-мм дистанционно управляемый боевой модуль, 57-мм боевой модуль на шасси БРМ-3К, 120 мм миномет 2Б11 на шасси УАЗ Cargo 23602, 152-мм самоходную гаубицу "МСТА-С" (2С19М2), 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" и боевую машину БМ-1 системы ТОС-1А. Там же совместно с Уральским конструкторским бюро вагоностроения зрителям и профессионалам отрасли был впервые продемонстрирован вагон-платформа для перевозки тяжелой гусеничной техники 13-192-01.

Важных новинок в 2016 году публике также было представлено немало. Например, в марте в Индии на выставке DEFEXPO-2016 впервые за рубежом был продемонстрирован уникальный танковый комплекс дистанционного подрыва осколочно-фугасных снарядов с моделью 125-мм танкового выстрела ЗВОФ128, со снарядом осколочного типа с дистанционным подрывом на траектории ЗОФ82. Комплекс, который по характеристикам превосходит лучшие аналогичные мировые образцы, может устанавливаться в танки типа Т-72, Т-80 и Т-90, многократно повышая их боевую эффективность во всех видах боевых действий. Он предназначен для поражения небронированных и легкобронированных целей, малогабаритных надводных целей, а также воздушных низкоскоростных целей, таких как беспилотные летательные аппараты и вертолеты.

В июне на выставке KADEX-2016 корпорация провела презентацию еще одной свежей разработки - 57-мм автоматической артиллерийской установки АУ-220М, интегрированной в боевую машину "Барыс" 8х8. Установка - это необитаемый боевой модуль, который выполнен в виде дистанционно-управляемой боевой системы кругового вращения, причем мощность боеприпасов ее пушки позволяет поражать на поле боя большинство существующих бронированных объектов. Как отмечают конструкторы "Уралвагонзавода", сегодня в мире не существует БТР и БМП, способных выдержать выстрел АУ-220М.

А на сентябрьской выставке ADEX 2016 в Баку "Уралвагонзавод" презентовал сразу несколько уникальных продуктов. Наиболее интересный из них - мобильный сервисный центр по обслуживанию и ремонту бронетанковой техники. Это полноценный обслуживающий комплекс сооружений, который позволяет проводить ремонт разного уровня сложности 10 и более бронемашин. Постройка центра в полной комплектации занимает от одного месяца, он легко транспортируется, может менять свой размер и позволяет решить сразу множество задач. Например, проводить диагностику неисправности, проводить монтаж и демонтаж оборудования, ремонт корпусов и башен, слив и заливку жидкости, организовывать техническую мойку и покраску.

Нужно отметить, что УВЗ не только сам успешно участвует в крупных форумах, но и проводит события, которые становятся лидером мировой выставочной отрасли. Например, международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo, генеральным устроителем которой является "Уралвагонзавод", стала лауреатом I степени в номинации "Бизнес-проекты" IV Всероссийского конкурса в области событийного туризма. Этот конкурс проходил в Ханты-Мансийске в рамках V Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian open Event Expo. Там было продемонстрировано более 230 проектов более чем из 50 регионов Российской Федерации. Масштаб и уровень проведения Russia Arms Expo - одной из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного производства, произвели большое впечатление на жюри.

Танки УВЗ прошли традиционную проверку биатлоном

Еще одним ярким средством продвижения продукции УВЗ стал "Танковый биатлон" - состязание лучших танкистов мира, которое уже несколько лет проходит на подмосковном полигоне Алабино. В 2016 году он завершился победой сборной России, которая состязалась с командами из Китая, Ирана, Кувейта, Анголы, Азербайджана. Танкисты, участвуя в индивидуальных гонках и в эстафетах, преодолевали броды, бетонные стены, эскарпы, поражали мишени, за этим наблюдали не только зрители, журналисты, военные из разных стран, но и ведущие мировые эксперты. Звездой"Танкового биатлона - 2016" они назвали предоставленный УВЗ танк Т-72Б3. Как уже было сказано выше, в результате модернизации были значительно повышены его тактико-технические характеристики, а ресурс, качество и надежность остались прежними. Почти все участники биатлона использовали серийные танки Т-72Б3 в штатной комплектации, лишь китайская команда подготовила танк "Тип 96Б", значительно облегченный и оснащенный новой силовой установкой повышенной мощности. Однако российская команда на Т-72Б3 одержала победу, которая стала еще более весомой с учетом того, что "Тип 96Б" считается прототипом новейшего танка VT-4, продвигаемого Китаем на рынок вооружения.

УВЗ за качественную подготовку "Танкового биатлона" получил благодарность главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-полковника Олега Салюкова. "В этом году участники танкового биатлона вышли на более профессиональный уровень, - считает генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко. - Много достойных соперников, среди которых экипажи Белоруссии, Казахстана, Индии, Венесуэлы, а также команда из Китая, участвовавшая на своей технике. Надеюсь, что в следующем году в показательных выступлениях будут экипажи корпорации УВЗ".

Диверсификация - вектор ближайшего десятилетия

Как уже сообщало "Независимое военное обозрение", 22 ноября была утверждена Стратегия развития до 2025 года, которую эксперты назвали "программой диверсификации производства". В ней предусмотрено несколько важных направлений развития - совершенствование системы управления, увеличение объема продаж, завоевание лидерства по инновациям в отраслях военного и транспортного машиностроения, причем доля инновационной продукции в выручке должна составлять не менее 75%. Кроме того, стратегия предполагает организацию нового партнерства в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), в производстве и сбыте продукции по действующим и новым бизнес-направлениям. Руководство УВЗ планирует повысить операционную эффективность корпорации, а также обеспечить рост производительности труда до уровня лучшей российской практики. Итогом реализации стратегии должно стать создание диверсифицированного интегрированного холдинга, который будет нести ответственность за полный жизненный цикл производимых изделий - от производства до утилизации. При этом доля гражданской продукции в выручке должна достичь 46%.

Потому-то УВЗ даже в условиях непростой ситуации в экономике стремится не сдавать позиций на рынке подвижного состава для железных дорог. Весной корпорация завершила передачу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" партии из 3100 грузовых вагонов различного типа - это 400 закрытых вагонов, 400 вагонов-платформ, 200 платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров, 1 тыс. полувагонов, 600 цистерн, 300 зерновозов, 100 хопперов и 100 цементовозов. Кроме того, "Уралвагонзавод" договорился о поставке в Иран 5 тыс. грузовых вагонов под кредит Внешэкономбанка на 11,2 млрд руб., что стало первой сделкой по экспорту российской продукции после снятия санкций для Исламской Республики. Сотрудничество начнется с первой партии в 1 тыс. вагонов, разработанных по техническому заданию иранских железных дорог. Кроме того, УВЗ разработал цистерны, универсальные плоские транспортные средства для древесины, контейнеров и металлургических грузов для Ирана. Специалисты "Уралвагонзавода" оценивают потенциал рынка грузовых вагонов этого государства примерно в 10 тыс. единиц.

Важно отметить, что результаты работы сотрудников УВЗ произвели впечатление на экспертов. В рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600, при составлении которого анализируются итоги и перспективы развития всех ключевых сегментов экономики, корпорация УВЗ не только заняла одно из ведущих мест, но также стала победителем в номинации "Технологическое лидерство". Сегодня рейтинг - это наиболее репрезентативный список ведущих российских компаний. Методика RAEX-600 проходит ежегодную проверку ведущей мировой аудиторской компанией PwC. За годы своего существования рейтинг получил признание в России и за ее пределами, а также широко цитируется российскими и зарубежными СМИ.

А Российский институт директоров (РИД) после проведения переоценки практики корпоративного управления "Уралвагонзаводом" повысил рейтинг корпорации до уровня 5++ "Средняя практика корпоративного управления" по шкале Национального рейтинга корпоративного управления. При оценке практики управления УВЗ эксперты учли структуру акционерного капитала корпорации, ведь в настоящее время 100% акций корпорации принадлежит государству. Важно отметить, что совершенствование корпоративного управления в соответствии с лучшей практикой является составной частью "дорожной карты" приватизации находящихся в федеральной собственности акций корпорации. Как отметили эксперты, для УВЗ оказалось характерно немало положительных качеств системы менеджмента. Ими были названы высокая достоверность аудиторской отчетности, использование независимых оценщиков при проведении сделок с акциями дочерних и зависимых обществ, внедрение системы управления риском и внутреннего аудита, формирование сбалансированного состава совета директоров, публикация годовой и промежуточной отчетности по международным стандартам, закрепление норм, регулирующих конфликт интересов членов совета директоров в обновленном кодексе корпоративного управления УВЗ. Кроме того, на решение РИД повлияло большое внимание "Уралвагонзавода" к развитию проектов социальной ответственности, а также публикация социального отчета корпорации по международному стандарту GRI.

Роман Локтев