Испытания модели МС-21-300 на режиме реверса проведены в ЦАГИ
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Модель самолета МС-21 на авиасалоне в Сингапуре
Источник: Военное обозрение
Москва. 26 декабря. АвиаПорт - Испытания модели перспективного среднемагистрального самолёта МС-21-300 на режиме реверса тяги двигателей PW-1400G проведены в натурной аэродинамической трубе ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского", говорится в сообщении пресс-службы института.
"Смоделирован режим посадки и торможения самолёта на взлётно-посадочной полосе при включении реверса тяги двигателя. Цель испытаний - определение условий безопасной эксплуатации воздушного судна и оценка границ газодинамической устойчивости силовой установки при включении реверсивных устройств двигателей", - отмечается в сообщении.
Для решения задачи была использована технология моделирования аэродинамики самолёта и двигателя при торможении на ВПП, разработанная в ЦАГИ. "Разработанная в ЦАГИ методология испытаний с применением средств весовых и аэрометрических измерений, а также современных оптических и тепловизионных методов визуализации течений, позволила детально изучить картину обтекания и характеристики воздушного судна в зависимости от режима работы двигателя и скорости пробега самолёта на ВПП. Полученные данные об аэродинамике самолёта на режиме реверса тяги двигателей будут использованы для подготовки первого вылета нового отечественного лайнера", - приводятся в пресс-релизе слова начальника отделения аэродинамики силовых установок летательных аппаратов ФГУП "ЦАГИ" Александра Чевагина.
В результате испытаний получены данные о влиянии реверса тяги двигателей на работу органов управления, на устойчивость и управляемость самолёта, в том числе в случае отказов систем воздушного судна и двигателя при торможении на ВПП. Вместе с этим, были определены условия предотвращения заброса реверсных струй в воздухозаборник двигателя и предложены способы обеспечения устойчивой работы силовой установки на этом режиме.
Испытания проведены по заказу ПАО "Корпорация "Иркут".
Александр Прохоров
26.12.2016
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