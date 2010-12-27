Пакистан получит 4 ударных вертолета Ми-35М в 2017 году



Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Многоцелевой ударный вертолет Ми-35МИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 26 декабря. Россия поставит Сухопутным войскам Пакистана четыре ударных вертолета Ми-35М в 2017 году, сообщил министр оборонной промышленности Пакистана Рана Танвир Хуссейн (Rana Tanveer Hussain).

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», цитируя заявление министра на местном телеканале «Данья Ньюс TV», Исламабад заплатил за четыре вертолета в общей сложности 153 млн. долл.

Контракт на поставку четырех вертолетов Ми-35М Пакистану был подписан в августе 2015 года. Ранее информация о стоимости и графике поставок официально не сообщалась. Согласно ряду источников, всего Пакистан планирует закупить в России до 20 вертолетов Ми-35М.

В ноябре 2015 года гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов в ходе международного авиасалона Dubai Airshow-2015 заявил, что поставки начнутся в 2016 году. Тем не менее, на текущий момент произведенные на АО «Роствертол» вертолеты еще проходят наземные испытания в Ростове-на-Дону.