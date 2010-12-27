Снайперы ЗВО получат новейший снайперский комплекс АСВК «КОРД»



Стрельба из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК

Источник: Алексей Дрожжин/ТАСС Стрельба из крупнокалиберной снайперской винтовки АСВКИсточник: Алексей Дрожжин/ТАСС

ЦАМТО, 26 декабря. Снайперы соединения разведки Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Нижегородской области, в начале 2017 года получат на вооружение новейший снайперский комплекс АСВК «Корд».

Снайперский комплекс предназначен для поражения легкобронированной техники и живой силы противника. В состав снайперского комплекса входит 12,7-мм снайперская винтовка АСВК «Корд», оптический и ночной снайперские прицелы. Комплекс позволяет вести эффективную стрельбу на дальности до 2000 м. Для стрельбы используется штатный патрон от крупнокалиберных пулеметов «Корд» и «Утес».

В настоящее время стрелки проходят дополнительное обучение для работы с новыми комплексами, сообщает пресс-служба Западного военного округа.