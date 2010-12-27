Маккейн раскритиковал удорожание программы боевых кораблей LCS



Спуск на воду корабля USS Gabrielle Giffords (LCS 10) для ВМС США

Источник: ASDNews Спуск на воду корабля USS Gabrielle Giffords (LCS 10) для ВМС СШАИсточник: ASDNews

Сенатор Маккейн раскритиковал проект строительства кораблей прибрежной морской зоны как вопиющий пример "бездумного расточительства" Пентагона.

Председатель сенатского комитета Конгресса США по вооруженным силам Джон Маккейн представил доклад, в котором называет программу строительства боевых кораблей прибрежной зоны (LCS) "классическим примером" того, как плохо продумана и организована закупочная программа Минобороны, сообщает Navy Times.

По первоначальным расчетам ожидалось, что 26 кораблей будут стоить 220 миллионов долларов каждый и смогут приступить к работам по разминированию прибрежных зон в 2008 году. С тех пор стоимость программы выросла более чем в два раза - до 478 миллионов за корабль, а их противоминные возможности, как ожидается, можно будет проверить в действии в лучшем случае в 2020 году. Кроме того, строящиеся корабли подвержены постоянным проблемам с двигательными установками.

По словам Маккейна, масштаб средств, потраченных на корабли, чьи боевые качества также находятся под большим вопросом, "непростителен". США "просто не могут позволить себе тратить выделенные обороне драгоценные доллары на ненужные и неэффективные программы".

Мнение сенатора может серьезно повлиять на перспективы проекта при утверждении комитетом по вооруженным силам военного бюджета на следующий год.

Помимо собственно военных расходов, Маккейн раскритиковал военное ведомство за трату 58 миллионов долларов на разработку альтернативных источников топлива для флота, 458 миллионов на неоправданные "командировочные" и одного миллиона - на посещение казино и стриптиз-клубов. Сенатор напомнил, что в интересах национальной безопасности армии нужно строго следить за деятельностью военнослужащих, особенно тех, кто имеет допуск в секретной информации. "Военные с высокой степенью допуска особенно уязвимы и могут стать мишенью для шантажа", - отметил Маккейн.