АПЛ "Подмосковье" вернулась в боевой состав ВМФ после 17 лет ремонта
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АПЛ БС-64 "Подмосковье" на ходовых испытаниях. Октябрь 2016г.
Источник: kuleshovoleg.livejournal.com
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Центр судоремонта "Звездочка" передал Военно-морскому флоту РФ атомную подводную лодку "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин"), прошедшую ремонт и глубокую модернизацию, сообщает в понедельник пресс-служба предприятия.
В церемонии подписания приемного акта приняли участие представители главного командования ВМФ, командования Северного флота, Беломорской военно-морской базы и Объединенной судостроительной корпорации.
"Центр судоремонта "Звездочка" передал Военно-морскому флоту России большую атомную подводную лодку "Подмосковье" после завершения ремонта и модернизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе заводских ходовых, а затем и государственных испытаний, продолжавшихся в течение ноября-декабря 2016 года, корабль выполнил несколько выходов в море для отработки задач по проверке исправности всех систем и механизмов. Результаты испытаний продемонстрировали соответствие технических характеристик корабля параметрам, заложенным в проект.
Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Подмосковье" находился на ремонте с 1999 года. По данным из открытых источников, на подлодке проводились работы по ее переоборудованию в носитель глубоководного аппарата.
26.12.2016
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