Медведев отметил хорошие результаты работы по восстановлению ОПК
|
|
Д.А. Медведев в цеху Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина на фоне пятого летного опытного образца истребителя ПАК ФА - самолета Т-50-5.
Источник: instagram.com/damedvedev
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства отметил хорошие результаты работы оборонно-промышленного комплекса, заявив, что наглядными результатами являются действия российских Вооруженных сил в Сирии.
Он подчеркнул, что ОПК способен создавать и поставлять новые виды вооружений, и отметил важность выполнения гособоронзаказа.
Правительство рассматривает проект государственного оборонного заказа на 2017 год и на плановый период 2018-19 годов.
"Мы знаем, в каком состоянии наши Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс были некоторое время назад, сколько ресурсов, сколько сил было потрачено на восстановление боевого потенциала армии, оборонной промышленности. Сегодня можно говорить с уверенностью о хороших результатах этой работы. Самый наглядный пример - это действия наших Вооруженных сил в Сирии, ну и итоги различных учений, которые проводились в этом году", - сказал он.
Медведев отметил, что ОПК способен создавать и поставлять в нужных объемах новые виды вооружений.
"Такая система гособоронзаказа сохранится и в дальнейшем. Надеюсь, что все участники этого процесса понимают степень важности выполнения государственного оборонного заказа", - сказал премьер.
26.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.12.2016 Медведев прогнозирует рост экспорта вооружений до $20 млрд
05.12.2016 Алексей Кудрин уже добрался до наук
29.11.2016 Правительство подбирается к границе изнутри
22.11.2016 Кто наживается на ремонте российских кораблей?
24.10.2016 Утверждено новое распределение обязанностей между вице-премьерами
24.10.2016 Ядерный расклад
17.10.2016 «Страшно подумать, насколько мы неэффективны»
13.10.2016 Ужесточение уголовной и административной ответственности в сфере ГОЗ