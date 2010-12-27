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Медведев отметил хорошие результаты работы по восстановлению ОПК

27.12.2016 РИА Новости 65 0
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Дмитрий Медведев
Д.А. Медведев в цеху Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина на фоне пятого летного опытного образца истребителя ПАК ФА - самолета Т-50-5.
Источник: instagram.com/damedvedev

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства отметил хорошие результаты работы оборонно-промышленного комплекса, заявив, что наглядными результатами являются действия российских Вооруженных сил в Сирии.

Он подчеркнул, что ОПК способен создавать и поставлять новые виды вооружений, и отметил важность выполнения гособоронзаказа.

Правительство рассматривает проект государственного оборонного заказа на 2017 год и на плановый период 2018-19 годов.

"Мы знаем, в каком состоянии наши Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс были некоторое время назад, сколько ресурсов, сколько сил было потрачено на восстановление боевого потенциала армии, оборонной промышленности. Сегодня можно говорить с уверенностью о хороших результатах этой работы. Самый наглядный пример - это действия наших Вооруженных сил в Сирии, ну и итоги различных учений, которые проводились в этом году", - сказал он.

Медведев отметил, что ОПК способен создавать и поставлять в нужных объемах новые виды вооружений.

"Такая система гособоронзаказа сохранится и в дальнейшем. Надеюсь, что все участники этого процесса понимают степень важности выполнения государственного оборонного заказа", - сказал премьер.

26.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ

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