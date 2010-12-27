В Центре Хруничева назвали домыслами причины переноса пуска "Протона"
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Вывоз на стартовый комплекс ракеты «Протон-М» 24 декабря 2011 года
Источник: Олег Урусов / РИА Новости
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сообщения в СМИ о дате и причине переноса запуска ракеты "Протон-М" с американским спутником связи EchoStar-21 являются "домыслами", сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе предприятия-изготовителя "Протона" Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
"Это все домыслы, официальный комментарий у нас на сайте. Дату мы сообщим позже", - сказал представитель пресс-службы.
Геостационарный спутник связи EchoStar-21 для обеспечения услуг на территории Европы планировали запустить в первом квартале 2016 года с Байконура. После ряда переносов датой пуска было назначено 28 декабря 2016 года.
Центр имени Хруничева 23 декабря сообщил об очередном переносе, не уточняя даты.
"Для проведения дополнительных проверок систем ракеты-носителя и разгонного блока Государственная комиссия приняла решение о переносе даты пуска ракеты космического назначения "Протон-М" с космическим аппаратом связи EchoStar 21 ("ЭкоСтар-21"). Дата пуска будет объявлена дополнительно", - отмечалось в сообщении.
EchoStar-21 (EchoStar T2 или TerreStar 2, или ЭкоСтар-21) - геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он должен стать шестым по счету аппаратом орбитальной группировки EchoStar, выведенным с помощью российской ракеты "Протон".
Космический аппарат предназначен для оказания услуг связи на территории Европы и оснащен транспондерами сантиметрового диапазона для обеспечения мобильной передачи данных.
26.12.2016
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