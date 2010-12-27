Российские военные посетили базу ВВС в Перу (Federacion de Periodistas del Peru, Перу)



MiG-29SMP ВВС Перу. Источник: operatorchan.org MiG-29SMP ВВС Перу. Источник: operatorchan.org

Делегация российских военных во главе со Старшим группы российских военных специалистов в Вооруженных Силах Республики Перу генерал-майором Андреем Старковым посетила 6-ю авиационную группу ВВС Перу, дислоцированную в Чиклайо (Chiclayo), на севере страны.

В ходе визита российские военные ознакомились с процессом боевой подготовки перуанских летчиков, а также техническим обслуживанием модернизированного многофункционального истребителя поколения "4+" МиГ-29.

"Нам была предоставлена возможность посетить военно-воздушную базу и поближе узнать, как осуществляется предполетная подготовка сложной авиационной техники. Хотелось бы отметить высокий профессионализм перуанских военных", - заявил изданию руководитель российской делегации Андрей Старков. Российских военных сопровождал полковник ВВС Перу Хуан Мануэль Саенс Донайре (Juan Manuel Sáenz Donayre). Он неоднократно бывал в России, где проходил переподготовку в российских военных учебных центрах и имеет титул мастера высшего пилотажа.

Российская военная делегация ознакомилась с тренажером, предназначенным для обучения и тренировки летного состава по выполнению задач, связанных с пилотированием и боевым применением самолета МиГ-29 в условиях, максимально приближенных к реальным.

Следует отметить, что 6-я авиационная группа ВВС Перу является элитным подразделением, а ее летчики находятся в постоянной боевой готовности на переднем крае обороны страны.

Максимальная скорость МиГ-29 SMP 2400 км/ч. Вооружение истребителя включает в себя одноствольную пушку и управляемые ракеты, оснащен 2-мя турбореактивными двигателями RD-33.

В августе 2012 года российская самолетостроительная корпорация "МиГ" передала восемь модернизированных истребителей МиГ-29 военно-воздушным силам Перу. Стоимость контракта составила более 10 миллионов долларов.

На вооружении ВВС Перу имеется 19 истребителей МиГ-29, из них два двухместных.

Рикардо Седано (Ricardo Zedano)