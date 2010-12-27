Обречена ли НАТО? (Politico, США)



Солдаты из стран НАТО на открытии учений Saber Strike 2015 в Пабраде, Литва

Источник: AP Photo, Mindaugas Kulbis Солдаты из стран НАТО на открытии учений Saber Strike 2015 в Пабраде, ЛитваИсточник: AP Photo, Mindaugas Kulbis

Бывший заместитель командующего войсками НАТО уточнил свой сценарий вымышленной войны с Россией и опасается, что в течение пяти лет трансатлантический альянс прекратит свое существование.

Уйдя в отставку с поста второй по старшинству военной должности НАТО, генерал сэр Ричард Ширрефф сочинил интересную военную игру - 500-страничную книгу о вымышленной войне с Россией, получившую незамысловатое название "Война с Россией". Книга построена в стиле предостережения от повторения политики умиротворения в период перед Второй мировой войной, и представляет собой выраженное в литературной форме предупреждение об опасности западной уступчивости, помноженной на романтичность, о российском президенте с "бледным, бескровным лицом" (известного только, как Владимир Владимирович) и о группе неловких, эгоистичных послов стран НАТО, не способных быстро договориться о необходимых действиях.

Сюжет кажется в основном надуманным, но некоторые ключевые моменты до ужаса напоминают реальные геополитические события, наблюдаемые в мире последние годы, например, использование Россией дезинформации для провоцирования общественных настроений и оправдания военных действий. Основной сюжет начинается с российского вторжения на Украину, за которым следует вторжение в Латвию, Литву и Эстонию. Каждый раз НАТО обсуждает ответные действия и всякий раз ответ оказывается недостаточным для сдерживания эскалации. В итоге начинается война.

Ширрефф издал свою книгу в мае, и с тех пор несколько геополитических землетрясений перевернули наше представление об ожидаемом будущем. Некоторые события приблизили наш реальный мир к этому вымышленному, например, выход Великобритании из Европейского союза, о чем генерал предсказывал в книге, и растущая агрессивность России. А некоторые события превзошли его предсказания, например, российские хакерские атаки против Национального съезда Демократической партии в попытке манипулировать американскими президентскими выборами. Ширрефф признает, что это превзошло все, что он мог представить себе год назад. Он также не представлял себе победы Дональда Трампа, который куда менее настроен в пользу НАТО и куда более дружелюбен по отношению к Путину, чем серьезная женщина с ястребиной позицией, ставшая президентом США в его книге.

С учетом изменения мира мы сочли, что стоит поговорить с Шерриффом о том, как вымышленная вселенная, над которой он долго работал, резко изменилась всего за несколько месяцев. Если его сценарий казался достаточно плохим, то победа Дональда Трампа сделала его еще менее оптимистичным, и он считает, что Россия усилилась, а НАТО может прекратить свое существование в течение пяти лет.

Эта беседа была сокращена и отредактирована.

- В начале книги новый президент США пересматривает подход "руки прочь" в отношениях с Россией, она поставляет Украине оружие и верна обязательствам решительно противостоять России. На Дональда Трампа это совсем не похоже.

Ричард Шеррифф: Нет. Это полная противоположность Трампу. (В книге) американский президент полностью готовы возглавить НАТО и возглавить свободный мир.

Что мы видели в отношении Трампа, так это то, что он, причем оправдано в его случае, оправдано в случае США, отчитывал европейских членов НАТО за невыполнение обязательств по военным расходам, что привело их к зависимости от Америки. Но Трамп не первый говорит об этом. Министры обороны и госсекретари США повторяют это уже несколько десятилетий.

Гораздо более пугает заявление Трампа о том, что он необязательно придет на помощь члену НАТО, подвергшемуся нападению. Этот удар подрывает доверие к принципам коллективной безопасности НАТО и пятой статье устава организации, гласящей, что нападение на одного члена Альянса означает нападение на всех. Это страшно, так как вся оборона Европы с 1949 года, когда было создано НАТО, строилась на уверенности в том, что, кто бы ни находился в Белом доме, США придут на помощь подвергшемуся нападению члену НАТО.

И недавно он решил назначить Тиллерсона, получившего от Владимира Путина Орден Дружбы. Очевидно, это не тот человек, который готов решительно противостоять России.

Весь принцип коллективной безопасности и сдерживания заключается в необходимости показать лицам, принимающим решения в Кремле, что риск настолько высок, что попытка откусить часть территории балтийских стран того не стоит.

Но после инаугурации Трампа в январе Путин может решить, что оно того стоит, так как США могут и не прийти на помощь балтийским странам, подвергшимся нападению. И ему это может сойти с рук. В этом заключается опасность.

- Если посмотреть на пять лет вперед, какой вам видится судьба НАТО? Альянс переживет президентство Трампа?

- Если 21 января новый президент ясно даст понять, что США остаются лидером НАТО и полностью отдают отчет в значимости пятой статьи устава, и что США под его руководством остаются верны принципам коллективной безопасности и придут на помощь подвергшемуся нападению члену НАТО, то Альянс переживет президентство Трампа. НАТО может даже процветать при Трампе. Но если вместо этого он продолжит подрывать доверие к коллективной безопасности, как он начал делать во время предвыборной кампании, то НАТО через пять лет исчезнет.

- И как, по-вашему, это будет выглядеть? Конец НАТО? Демонстрация агрессии и неспособность НАТО прийти на помощь балтийской стране, затем повторение этого, пока из-за действий Путина или кого-нибудь другого не станет ясно, что НАТО можно не принимать всерьез?

- НАТО - это альянс, основанный на принципах индивидуальной свободы, демократии и верховенства закона. Но этот альянс основан и на доверии. Это не союз на основе транснациональных соглашений между членами. Заявление о том, что нападение на одного означает нападение на всех, очень идеалистичное.

Если лидер НАТО предпочитает транснациональный подход и говорит, что придет на помощь стране, готовой заплатить за пребывание американских войск на ее территории и все такое, то это доверие исчезает. Возникнут центробежные силы, которые превзойдут силы, связывающие страны вместе. Я считают, проблема в этом, и для утраты доверия к НАТО нападения на балтийские страны не требуется.

- Готовность США к военному вмешательству играет главную роль среди решений, принимаемых правительством в книге. Если бы вы писали книгу сейчас, когда президентом стал Трамп, а возможным госсекретарем оказался Рекс Тиллерсон, как бы это повлияло на ситуацию?

- Владимиру Владимровичу было бы намного, намного легче напасть. Как вы понимаете, он должен быть абсолютно уверен в безнаказанности, в том, что США не вмешаются, и он знает, что НАТО ничего не сделает, если США не возьмут на себя роль лидера.

Во-вторых, если США не выполнят пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности и безопасности Европы, то альянс рухнет, так как НАТО должно быть уверено в надежности США.

В-третьих, как вы помните, хотя книга заканчивается невесело, но в конце все же есть оптимизм. Но если США при Трампе не вмешаются, то никакого оптимизма не будет. Будет катастрофа.

Нет, я не хочу сказать, что российские войска по приказу Путина будут маршировать в Париже. Вовсе нет. Но мы увидим, говоря словами Путина, новое Ялтинское соглашение по Европе. Порабощения коммунизмом не будет, но мы увидим бывшие советские республики, в частности, балтийские страны, попавшими в зону российского влияния, и, мне кажется, что за этим последует коллапс НАТО и возрождение национализма. Он все еще сохранился под поверхностью в Европе, и в такой ситуации национализм выйдет из шкафа. Так что этот век ждет полная неуверенность.

- Сейчас в США все говорят о том, что русские хакеры взломали серверы Демократического национального комитета (ДНК). Какую роль в книге играют кибер-операции? Если бы вы писали сегодня, то сделали бы их более весомыми?

- Да. Это изменило мои ожидания. Знаете, что пугает? Когда я начинал писать книгу в начале прошлого, 2015 года, то описал картину, которую многие считают фантастической. Но, с учетом последовавших событий, эта картина, боюсь, окажется, слишком мягкой.

Полагаю, вполне можно было предположить, что кибернетическое пространство станет частью асимметричной гибридной войны, какая была в Крыму. Как изнутри ослабить другое государство так, чтобы оно рухнуло без необходимости вашего формального военного вторжения?

Но я ожидал, что мишенью будет одна из балтийских стран. Я не мог представить, чтобы российская военная разведка, без сомнения, по приказу Путина, попытается использовать кибер-операции для манипулирования президентскими выборами в США. Это наглый плевок в лицо. Это из ряда вон выходящий шаг для того или иного государства в так называемое мирное время.

Но следует помнить, что русские вовсе не считают это время мирным. Русские верят, что они на войне. Кремль полностью верит в то, что с 2014 года идет война, и это не мои слова. Это слова Дмитрия Тренина, руководителя Московского центра Карнеги, очень уважаемого аналитического центра. Это человек, приближенный к российскому режиму, и он верит в это.

Другой вопрос - что мы должны делать со всем этим? Во-первых, следует относиться к этому серьезно, а не как Трамп, который говорит, что не верит в это, и который, как мы слышали, считает, что этими хакерами могли быть китайцы. Но я скорее верю ЦРУ в этом деле. Но мы должны действовать в кибер-пространстве. Мы должны соперничать в информационном пространстве. Нельзя позволить России уйти от ответственности за асимметричную войну, которую она волей-неволей ведет против нас и против наших демократических институтов.

Необходимо активно действовать в кибер-пространстве. Мне кажется демонстрацией необычайной слабости отсутствие какой-либо защиты со стороны США в кибер-пространстве, отсутствие предостережений для России. И Великобритания должна делать тоже самое, так как у нас обоих есть более, чем достаточно возможностей для блокирования российской банковской системы в течение 24 часов в качестве предупреждения - не задирайте нас. Если будете задирать, то мы разобьем вам нос.

- Кампании по дезинформации играют в вашей книге большую роль. Там описан захват школы в Донецке, срежиссированный Россией в качестве предлога для военного вторжения. Как за последнее время изменилось ваше понимание этих старинных дезинформационных кампаний России в эпоху социальных сетей и не проверяемых новостей, и что это говорит о нашей уязвимости?

- Как вы и сказали, это старая техника "маскировки", но медийные возможности XXI века позволяют использовать эту технику намного шире.

Думаю за последние пару лет стало ясно, как далеко готовы зайти русские, изощряя свой подход и усложняя технику.

Что это говорит о Западе и НАТО? Времена трудные, но мы должны найти способ остановить хаос, как уже бывало. Контролировать это невозможно, но можно найти способ обратить к нашей выгоде, так же, как Россия обернула это к своей выгоде.

- В книге также описан расчет того, как избежать ядерной войны. Победа Трампа на выборах изменила ваше мнение по поводу возможности ядерной войны? По некоторым слухам, он спрашивал советников, почему мы не применяем ядерное оружие.

- Да, изменила, потому что когда в Белом доме оказывается президент, спрашивающий, какого черта мы просто не используем ядерное оружие. Хочется сказать, что китайцы были правы, назвав его вмешательство в дело с Тайванем ребячеством. Это инфантильный подход к сложной теории сдерживания и отсутствия понимания принципа сдерживания, а также того, что для предотвращения войны необходимо создать большой военный потенциал и внушить другим, что вы готовы применить его. Но, имея такое средство развязать Армагеддон, необходимо также жестко контролировать его и со всей серьезностью осознавать, при каких обстоятельствах оно может быть использовано.

Я считают, что, болтая на тему того, почему мы не используем их, мы порождаем неверие в нашу решимость. Это демонстрирует отсутствие понимания, что, в свою очередь, говоря о вашем оппоненте или вероятном агрессоре, может натолкнуть его на мысль о возможности остаться безнаказанным.

Дело еще в непредсказуемости, как мне кажется. Я считаю, что сдерживание выглядит так - если вы сделаете это, то мы сделаем то. Это предсказуемо. (Если я понимаю последствия), то не будут идти на такой шаг.

- Почему вы сочли художественную литературу лучшим способом для передачи своих опасений?

- Генерал Джон Хакетт написал книгу под названием "Третья мировая война". Она была написана и опубликована в 1977-1978 году, и произвела на меня большое впечатление. Я как раз заканчивал университет и поступал на армейскую службу.

Я посчитал, что настало время для новой истории-прогноза, как было тогда. Причиной стали изменения, порожденные вторжением в Крым и дальнейшими действиями Путина. Я подумал, что это очень, очень опасно, и пора взять ручку и бумагу, чтобы написать о новой Третьей мировой войне.

Кэйтлин Фоссет (Katelyn Fossett)