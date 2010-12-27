Крейсер "Маршал Устинов" вернулся в строй после пятилетнего ремонта



Крейсер «Маршал Устинов» проекта 1164 «Атлант» во время выхода в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. 30 октября 2016г.

Источник: http://zvezdochka-ru.livejournal.com/ Крейсер «Маршал Устинов» проекта 1164 «Атлант» во время выхода в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. 30 октября 2016г.Источник: http://zvezdochka-ru.livejournal.com/

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Центр судоремонта "Звездочка" завершил ремонт ракетного крейсера "Маршал Устинов" проекта 1164 "Атлант", продолжавшийся пять лет, сообщает в понедельник пресс-служба предприятия.

"Центр судоремонта "Звездочка" завершил заводской ремонт ракетного крейсера "Маршал Устинов" проекта 1164 "Атлант"… В субботу 24 декабря корабль покинул акваторию "Звездочки" и взял курс на Североморск - главную базу Северного флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ на "Маршале Устинове", начатых в 2011 году, корабелами Центра судоремонта был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера. Также была проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые.

В пресс-службе напомнили, что в конце октября "Маршал Устинов" вышел в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. Многочисленные проверки систем и механизмов крейсера в морских условиях, продолжавшиеся около месяца, подтвердили высокие эксплуатационные характеристики корабля.