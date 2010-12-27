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СМИ: Великобритания испугалась"Арматы" и "Курганца"

27.12.2016 РИА Новости 52 0
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Танк Т-14
Танк Т-14 на гусеничной платформе "Армата"
Источник: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Великобритания создаст две сверхмобильные "ударные бригады", которые, как пишет газета "Известия" со ссылкой на британских военных, предназначены для "отражения российской агрессии" с использованием новейших танков "Армата" и боевых машин на платформе "Курганец".

В состав бригад войдут по два разведывательных полка, оснащенных боевыми машинами на платформе "Аякс". Согласно планам английского военного ведомства, первое полноценное подразделение будет создано не раньше 2020 года.

Новые бригады станут мобильным резервом, который можно в кратчайшие сроки отправить в любой район Европы, начиная с Румынии и заканчивая Прибалтикой, отмечают "Известия".

Эксперты, опрошенные изданием, подчеркивают, что планы британских военных выглядят крайне странно. "Аяксы" будут неплохо смотреться на параде, а вот для крупномасштабных боевых действий они не подходят. Видимо, констатируют аналитики, официальному Лондону необходимо показать, что он реагирует на якобы "военную угрозу" со стороны России, вот власти и предприняли сомнительный эксперимент.

Боевую бронированную машину "Аякс" часто называют легким танком, отмечено в статье. Она весит 38 тонн и имеет 40-мм автоматическую пушку.

Для сравнения, боевая масса танка Т-14 "Армата" составляет, по открытым данным, 48 тонн, а вооружен он 125-мм гладкоствольной пушкой.

"Курганец-25" - перспективная средняя гусеничная платформа. В прошлом году на Параде Победы в Москве были продемонстрированы боевая машина пехоты и бронетранспортер на ее основе, вооруженные 30-мм автоматической пушкой.

26.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Румыния
Продукция
Армата
Курганец-25
Проекты
2020-й год

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