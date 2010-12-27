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"Звездочка" завершила заводской ремонт ракетного крейсера "Маршал Устинов"

27.12.2016 ИТАР-ТАСС 63 0
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" (проект 1164 "Атлант")
Источник: © AP Photo

В ходе работ был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера

АРХАНГЕЛЬСК, 26 декабря. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Северодвинске завершил заводской ремонт ракетного крейсера "Маршал Устинов" (проект 1164 "Атлант"). В субботу, 24 декабря, корабль покинул акваторию предприятия и взял курс на Североморск - главную базу Северного флота, сообщила в понедельник пресс-служба судоверфи.

"В ходе работ на "Маршале Устинове", начатых в 2011 году, корабелами Центра судоремонта был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера. Проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые", - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что опыт, полученный "Звездочкой" при ремонте "Маршала Устинова", позволит сократить время ремонтов однотипных с ним крейсеров "Москва" и "Варяг".

В конце октября "Маршал Устинов" вышел в море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. Многочисленные проверки систем и механизмов крейсера в морских условиях, продолжавшиеся около месяца, подтвердили высокие эксплуатационные характеристики корабля. По итогам проведенных испытаний командующий Северным флотом вице- адмирал Николай Евменов объявил благодарность коллективу Центра судоремонта "Звездочка".

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" был заложен на Николаевском судостроительном заводе в 1978 году, в боевой состав Северного флота принят в сентябре 1986 года, в 1994-97 годах прошел модернизацию в Санкт-Петербургском АО "Северная верфь". Он имеет водоизмещение - 11 380 тонн, длину - 186 м, ширину - 20,8 м, скорость - до 34 узлов (около 63 км/час), дальность плавания - около 8 тыс. миль, экипаж - 510 человек. Основное вооружение - 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет П-500 "Базальт", способных нести ядерные боеголовки. В составе ВМФ России находятся три ракетных крейсера этого проекта: "Москва" - на Черноморском флоте, "Варяг" - на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" - на Северном.

26.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Варяг
Компании
Базальт НПП
Звездочка
ОСК
Северная верфь
Проекты
СФ
ЧФ
Ядерный щит

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