БЕЛТА: Малайзия заинтересована в расширении сотрудничества с Беларусью в сфере ремонта военной авиатехники



МиГ-29N военно-воздушных сил Малайзии. Источник: keypublishing.com МиГ-29N военно-воздушных сил Малайзии. Источник: keypublishing.com

ЦАМТО, 23 декабря. Малайзия заинтересована в расширении сотрудничества с Беларусью в сфере ремонта военной авиационной техники. Об этом заявил спикер палаты представителей парламента Малайзии Пандикар Амин Мулиа в ходе посещения в Барановичах ОАО «558 АРЗ», отвечая на вопрос корр. агентства БЕЛТА.

Как отмечает БЕЛТА, малазийская сторона уже имеет опыт сотрудничества с ОАО «558 АРЗ», хотя это были разовые контракты. Теперь ставится задача развивать двусторонние отношения на постоянной основе, заявил спикер палаты представителей парламента Малайзии.

Агентство БЕЛТА цитирует директора ОАО «558 АРЗ» Павла Пинигина, который отметил, что предприятие, в частности, готово расширить сотрудничество с Министерством обороны Малайзии по ремонту и модернизации самолетов типа МиГ-29.

Малазийская парламентская делегация во главе с Пандикаром Амином Мулиа посетила производственные цеха авиационного ремонтного завода, ознакомилась с некоторыми особенностями технологии ремонта и модернизации самолетов и вертолетов, состоящих на вооружении Вооруженных Сил Беларуси, а также с беспилотными авиационными комплексами, передает БЕЛТА.