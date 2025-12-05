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Обама одобрил возможность предоставить Украине $350 млн на военную помощь

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 98 0
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Барак Обама
Барак Обама
Источник: 112.ua

Пентагон сможет полностью использовать эти средства только после того, как глава минобороны и госсекретарь заверят Конгресс в том, что на Украине предприняты шаги по реформированию оборонной сферы

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама подписал в пятницу закон об ассигнованиях на военные нужды в 2017 финансовом году, который предусматривает возможность выделить Украине на оказание военной поддержки до $350 млн.

Согласно тексту документа, глава Пентагона определяет, что именно США поставят Киеву и в каком объеме, однако финальное решение остается за главой государства.

В тексте закона содержится уточнение, согласно которому Пентагон изначально для поддержки Киева может использовать лишь $175 млн от общей суммы. Остальная часть станет доступна только после того, как министр обороны и госсекретарь заверят Конгресс в том, что "правительство Украины предприняло существенные шаги по реформированию оборонной сферы". Речь, в частности, идет об усилении контроля над деятельностью украинского минобороны, повышении открытости, создании условий для приватизации в военно-промышленном комплексе страны и борьбе с коррупцией.

Кроме того, подписав закон, Обама запретил Пентагону использовать любые бюджетные средства для финансирования деятельности, "которая будет означать признание суверенитета Российской Федерации над Крымом".

Ранее в министерстве обороны США выступали против поставок Киеву оружия. В то же время там согласны с тезисом о необходимости реформирования украинского оборонного сектора. Так, во вторник первый замглавы Пентагона Роберт Уорк на встрече с вице-премьером правительства Украины по вопросам евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе заметил, что сотрудничество может быть продолжено, если власти страны проведут реформы в данной сфере.

24.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Барак Обама

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