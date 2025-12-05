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Пуск "Протона" со спутником EchoStar перенесен из-за проведения проверок

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 113 0
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Центр имени Хруничева
Центр имени Хруничева
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Запуск переносят уже шестой раз

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пуск "Протона" со спутником EchoStar-21 перенесен для проведения дополнительных проверок, сообщил производитель ракеты Центр имени Хруничева.

"Для проведения дополнительных проверок систем ракеты-носителя и разгонного блока государственная комиссия приняла решение о переносе даты пуска ракеты космического назначения "Протон-М" с космическим аппаратом связи EchoStar 21. Дата пуска будет объявлена дополнительно", - говорится в сообщении.

Первоначально старт должен был состояться в первом квартале 2016 года, однако переносился шесть раз.

Аппарат EchoStar-21 предназначен для оказания услуг связи на территории Европы. После выведения на заданную орбиту спутник будет включен в национальный реестр Великобритании. Этот спутник должен стать шестым в орбитальной группировке EchoStar, запущенным с помощью ракеты-носителя "Протон". Контракт на запуск EchoStar-21 был заключен дочерней компанией Центра Хруничева - российско-американским предприятием International Launch Services Inc. (ILS).

Предыдущий запуск "Протона" состоялся 9 июня - ракета вывела на орбиту аппарат Intelsat 31.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева

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