Эксперты: баллистические ракеты КНДР к 2020 году смогут долетать до США
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Баллистическая ракета "Ынха-3". Источник: 1tvnet.ru
Отмечается, что серьезность северокорейской ядерной программы состоит в быстром росте числа боеголовок, а также их минитюаризации и разнообразии
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь основной территории США, считают южнокорейские эксперты. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ренхап со ссылкой на доклад Института стратегии национальной безопасности, работающего под эгидой Национального агентства разведки Республики Корея.
"Серьезность северокорейской ядерной программы состоит в быстром росте числа боеголовок, а также их минитюаризации и разнообразии", - говорится в тексте доклада, который приводит агентство.
Предполагается, напомнили специалисты, что Северной Корее удалось разработать улучшенную версию атомной бомбы. Кроме того, эксперты отметили, что в ходе последних испытаний разработанная в КНДР баллистическая ракета пролетела около 1,4 тысячи километров.
"Разработка межконтинентальных ракет подводного базирования займет несколько лет, однако теперь это вопрос времени, а не технологий. Учитывая возможности северокорейских подлодок, военные базы США не только в Южной Корее, но и в Японии будут под угрозой", - говорится в докладе.
Ранее специалисты корпорации RAND - авторитетной исследовательской организации, базирующейся в Калифорнии, - заявили, что к 2020 году КНДР будет обладать сырьем для создания от 50 до 100 ядерных боеголовок.
25.12.2016
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