Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М1 (название «Василий Сенько», бортовой номер "11 красный", регистрационный номер RF-94114, серийный номер 6-02) ВКС России имитирует дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78М (бортовой номер "50 синий", регистрационный номер RF-94275, заводской номер 1003403079, серийный номер 77-10) во время репетиции воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая. Снимок 13.04.2016
Источник: Петр Бутовский / Jane's
Она является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одной из трех компонент стратегических ядерных сил России
ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 23 декабря ежегодно отмечается День дальней авиации ВВС России. Установлен в 1999 г. приказом главнокомандующего ВВС России. Дата приурочена к годовщине формирования эскадры тяжелых бомбардировщиков "Илья Муромец" (1914) - первого отечественного соединения дальней авиации.
Дальняя авиация (ДА) ВВС РФ входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одной из трех (наряду с РВСН и морскими стратегическими силами) компонент стратегических ядерных сил России.
Командующий - генерал-майор Сергей Кобылаш (с 16 сентября 2016 г., сменил на этом посту генерал-лейтенанта Анатолия Жихарева).
Техника и вооружение
В строю дальней авиации состоят:
- стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 (не менее 15 единиц) и Ту-95МС (порядка 30 единиц),
- дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 (не менее 12 единиц),
- дальние самолеты-разведчики Ту-22МР и самолеты-топливозаправщики Ил-78.
Основное вооружение - авиационные крылатые ракеты большой дальности и ракеты оперативно-тактического назначения в ядерном и обычном снаряжении, авиабомбы разного назначения и калибра.
В настоящее время в состав ДА входят несколько авиабаз, Центр боевого применения и переучивания летного состава, полк самолетов-заправщиков, авиационные комендатуры, иные части и подразделения.
Боевое применение
Самолеты дальней авиации участвовали в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в боевых действиях в Афганистане в 1980-х гг., на Северном Кавказе в 1990-х гг. и в операции "по принуждению Грузии к миру" в 2008 г.
17 ноября 2015 г. российские стратегические бомбардировщики нанесли массированные удары крылатыми ракетами и авиабомбами по объектам боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии. По данным СМИ, это стало первым боевым применением Ту-160 и самолетов семейства Ту-95.
Планы развития
В настоящее время в России разрабатывается перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Согласно госпрограмме вооружений на 2011-2020 гг., до 2020 г. должен быть разработан проект нового самолета и собран летный прототип ПАК ДА.
Одновременно ведется глубокая модернизация находящихся в строю самолетов: замена вооружения, радиоэлектронного оборудования и авионики, двигателей.
Об истории
- 23 декабря 1913 г. совершил первый испытательный полет самый большой (на тот момент) самолет в мире - четырехмоторный тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец" авиаконструктора Игоря Сикорского.
- 23 декабря 1914 г. по указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Эту дату принято считать днем создания российской дальней (стратегической) авиации. Начальником эскадры стал Михаил Шидловский (генерал-майор, председатель совета акционеров Русско-Балтийского вагонного завода, на котором строились бомбардировщики "Илья Муромец").
- В 1930-е гг. среди военных многих стран стала популярна так называемая "доктрина Дуэ", названная по имени ее автора, итальянского генерала Джулио Дуэ, и предполагавшая приоритет "воздушного наступления", в первую очередь - действий стратегической бомбардировочной авиации. В ВВС РККА для этого были созданы сначала тяжелые бомбардировочные авиационные корпуса, а затем авиационные армии особого назначения. На их вооружении находились самолеты ТБ-3 и ДБ-3.
- В годы Великой Отечественной войны Авиация дальнего действия, которой командовал Александр Голованов, подчинялась непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования. Основными боевыми самолетами этого периода были бомбардировщики Ил-4, Ер-2, Пе-8.
- В 1946 г. в СССР была создана Дальняя авиация, состоявшая из трех воздушных армий (впоследствии - корпусов). Cтратегические бомбардировщики стали носителями ядерного оружия. На вооружение ДА поступали сначала поршневые (Ту-4), затем турбовинтовые (Ту-95) и реактивные (Ту-16, М-4, 3М, Ту-22 разных модификаций, Ту-160) самолеты.
- В 1998 г. ДА была преобразована в 37-ю воздушную армию Верховного Главнокомандования (стратегического назначения).
- 17 августа 2007 г. по приказу президента РФ и Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина впервые с 1992 г. возобновилось боевое дежурство стратегической авиации - регулярные полеты в регионах активного судоходства и экономической деятельности Российской Федерации.
- В 2009 г. вновь создано Командование Дальней авиации ВВС России, которому, в частности, была передана ракетоносная авиация Военно-морского флота.
23.12.2016
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BorSch
2857
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№1
26.12.2016 01:08
Цитата, q
Согласно госпрограмме вооружений на 2011-2020 гг., до 2020 г. должен быть разработан проект нового самолета и собран летный прототип ПАК ДАСерийный выпуск Ту-160М новой постройки планируется начать с 2023 года.
В "лучших" традициях, параллельно тратятся ресурсы на два однотипных проекта. Ну что, мы ж богатые.
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