Дальняя авиация ВКС РФ. Досье



Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М1 (название «Василий Сенько», бортовой номер "11 красный", регистрационный номер RF-94114, серийный номер 6-02) ВКС России имитирует дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78М (бортовой номер "50 синий", регистрационный номер RF-94275, заводской номер 1003403079, серийный номер 77-10) во время репетиции воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая. Снимок 13.04.2016

Источник: Петр Бутовский / Jane's Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М1 (название «Василий Сенько», бортовой номер "11 красный", регистрационный номер RF-94114, серийный номер 6-02) ВКС России имитирует дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78М (бортовой номер "50 синий", регистрационный номер RF-94275, заводской номер 1003403079, серийный номер 77-10) во время репетиции воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая. Снимок 13.04.2016Источник: Петр Бутовский / Jane's

Она является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одной из трех компонент стратегических ядерных сил России

ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 23 декабря ежегодно отмечается День дальней авиации ВВС России. Установлен в 1999 г. приказом главнокомандующего ВВС России. Дата приурочена к годовщине формирования эскадры тяжелых бомбардировщиков "Илья Муромец" (1914) - первого отечественного соединения дальней авиации.

Дальняя авиация (ДА) ВВС РФ входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одной из трех (наряду с РВСН и морскими стратегическими силами) компонент стратегических ядерных сил России.

Командующий - генерал-майор Сергей Кобылаш (с 16 сентября 2016 г., сменил на этом посту генерал-лейтенанта Анатолия Жихарева).

Техника и вооружение

В строю дальней авиации состоят:

стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 (не менее 15 единиц) и Ту-95МС (порядка 30 единиц),

(не менее 15 единиц) и (порядка 30 единиц), дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 (не менее 12 единиц),

(не менее 12 единиц), дальние самолеты-разведчики Ту-22МР и самолеты-топливозаправщики Ил-78.

Основное вооружение - авиационные крылатые ракеты большой дальности и ракеты оперативно-тактического назначения в ядерном и обычном снаряжении, авиабомбы разного назначения и калибра.

В настоящее время в состав ДА входят несколько авиабаз, Центр боевого применения и переучивания летного состава, полк самолетов-заправщиков, авиационные комендатуры, иные части и подразделения.

Боевое применение

Самолеты дальней авиации участвовали в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в боевых действиях в Афганистане в 1980-х гг., на Северном Кавказе в 1990-х гг. и в операции "по принуждению Грузии к миру" в 2008 г.

17 ноября 2015 г. российские стратегические бомбардировщики нанесли массированные удары крылатыми ракетами и авиабомбами по объектам боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии. По данным СМИ, это стало первым боевым применением Ту-160 и самолетов семейства Ту-95.

Планы развития

В настоящее время в России разрабатывается перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Согласно госпрограмме вооружений на 2011-2020 гг., до 2020 г. должен быть разработан проект нового самолета и собран летный прототип ПАК ДА.

Одновременно ведется глубокая модернизация находящихся в строю самолетов: замена вооружения, радиоэлектронного оборудования и авионики, двигателей.

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