Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации России
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Источник: oko-planet.su
Праздник отмечается с 1999 года
23 декабря в России отмечается День дальней авиации. Именно в этот день в 1914 году император Николай II принял решение о формировании эскадры тяжелых бомбардировщиков "Илья Муромец". Сам же праздник был установлен в 1999 году приказом главнокомандующего ВВС России.
В честь Дня дальней авиации Минобороны России опубликовало на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" видеоролик о работе этого подразделения ВКС РФ.
Дальняя авиация - стратегический резерв Верховного главнокомандования и одна из трех (наряду с РВСН и морскими стратегическими силами) компонент стратегических ядерных сил России.
|4-моторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец»
|Источник: aviapanorama.ru
23.12.2016
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