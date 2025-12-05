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Фрегат "Адмирал Горшков" передадут флоту в первой половине 2017 года

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 119 0
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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"
Проходящий испытания на Северном флоте головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", оснащенный зенитным ракетным комплексом 3К96-2 "Полимент-Редут". На заднем плане видны эскадренные миноносцы проекта 956 (ближайший - выведенный из состава ВМФ "Гремящий"). Североморск, июнь 2016 года
Источник: Георгич 85 / forums.airbase.ru

В ноябре 2016 года сообщалось, что "Адмирал Горшков" завершил государственные испытания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" будет передан флоту в первой половине 2017 года. Об этом сообщил начальник Главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский, отвечая на вопрос ТАСС во время церемонии закладки корабля проекта 22800 в Санкт-Петербурге.

"Проблема создания корабля, тем более головного, всегда идет через сложности. Но в ближайшие месяцы эта задача будет решена успешно. Мне очень приятно, что здесь нет выполнения к какой-то назначенной дате, идет вдумчивая работа, чтобы моряки получили законченный, совершенный корабль", - сказал Воложинский.

В ноябре сообщалось, что "Адмирал Горшков" завершил государственные испытания, но решение о передаче флоту будет принято только после ревизии всех систем.

Воложинский также заявил, что "Пелла" до 2022 года построит для нужд ВМФ 18 малых ракетных кораблей (МРК) нового поколения проекта 22800.

На предприятии "Пелла" уже находятся на различных этапах постройки три МРК нового поколения - "Ураган", "Тайфун" и "Шквал". Спроектированные центральным морским проектно- конструкторским бюро "Алмаз", они будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.

"Адмирал Горшков"

Головной фрегат серии 22350 был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010-го. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Второй представитель серии, "Адмирал Касатонов", был спущен на воду в 2014 году, спуск третьего корабля, получившего название "Адмирал Головко", ожидается в 2017 году.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются, в частности, ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут"

24.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Продукция
3M-55
Адмирал Горшков
Проекты
22350

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