Свистать всех на верфь



Владимир Путин.

Источник: РИА Новости /Алексей Никольский Владимир Путин.Источник: РИА Новости /Алексей Никольский

Пора ускорить строительство и модернизацию кораблей дальней морской зоны

В июле президентом Владимиром Путиным утверждены "Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года". В документе обозначены основные угрозы национальной безопасности, исходящие в первую очередь от США вследствие их стремления к единоличному доминированию в Мировом океане. Поэтому главным субъектом документа назван российский Военно-морской флот.

Несмотря на значимость "Основ…", не все их главы абсолютно безупречны. Есть спорные моменты, требующие определенных разъяснений, поскольку если не ошибок, то двусмысленностей в трактовках документ, к сожалению, не избежал. В общем, тема для дискуссии, повод поразмышлять о строительстве нашего военного флота налицо.

Герой, но второй

Больше всего вопросов вызывает глава 39. Звучит она так: "Российская Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом и будет стремиться к его закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям".

“Чем ближе лодки к родным берегам, тем безопаснее для них самих и эффективнее их боевое применение”

Получается, наш ВМФ изначально на законодательном уровне готовят к второстепенной роли в Мировом океане. Всем предельно ясно, что первое место по умолчанию отводится флоту США. То есть по логике авторов получается, что противостоять американцам наш флот не в силах. В "Основах…" дан априори неверный и стратегически вредный посыл, заранее программирующий поражение при военном столкновении с "номером первым".

Сразу возникает вопрос: а нужно ли вообще определять место нашего флота в мире и не лучше ли ограничиться фразой типа "Россия не допустит доминирования какого-либо флота в Мировом океане"? Этого более чем достаточно для понимания смысла установки.

Чтобы наглядно показать, насколько вредны такие посылы, приведем пример из другой сферы деятельности, из спорта. Перед соревнованиями любого ранга тренеры настраивают спортсменов только на победу, иначе те не смогут отдать все силы, не выложатся по полной программе. А уж кто больше всех достоин золота, соревнования покажут. Победа возможна только тогда, когда веришь в нее.

Складывается впечатление, что составители "Основ…" поднаторели в части юриспруденции, но не являются новаторами в области военной мысли и привыкли измерять мощь флотов, руководствуясь чисто количественными критериями. Чтобы разрушить их аргументы, достаточно одного примера. Не секрет, что российский флот помимо обычного имеет еще и ядерное оружие, которому без разницы – уничтожить один корабль или целое авианосное соединение. Оно действует по принципу: чем гуще трава, тем легче косить. Поэтому ни одно государство не осмелится открыто атаковать наш флот, зная, что может получить в ответ. Отсюда вывод: негоже с такой-то мощью отдавать сопернику без борьбы первое место. Тем более закреплять это документально.

А составителям подобных доктрин хочется на будущее дать добрый совет. Прежде чем браться за такое серьезное дело, посмотрите старый советский фильм "Адмирал Ушаков". Тогда наверняка появится вдохновение, а в головах сразу возникнет верный вектор работы.

Ножки и одежки

Стратегия развития нового российского ВМФ выбрана в целом правильно. Прежде всего это выражается в выработанном научном подходе к флотскому строительству, который можно обозначить формулой "от простого к сложному". Делается упор не на число боевых единиц и общее водоизмещение кораблей, во главу угла ставятся оптимальность и эффективность корабельного состава.

Когда с наступлением 2000-х возобновилось финансирование закупок морских вооружений, сначала приступили к строительству судов вспомогательного флота (буксиров, судов снабжения и обеспечения), затем – катеров различного назначения (противодиверсионных и т. п.), позже настал черед тральщиков и малых артиллерийских кораблей. Настоящее возрождение боевой мощи началось со спуска на воду новых корветов. Кораблей этого класса требуется много, поэтому их создание активно ведется одновременно на нескольких верфях, среди которых Северная, Амурский и Зеленодольский судостроительные заводы. Запланировано создание новой серии стелс-корветов проекта 22800 "Каракурт". К строительству будут подключены завод "Пелла" в Ленинградской области, предприятия в Керчи и Феодосии.

За корветами пришла очередь более крупных кораблей – фрегатов нового поколения. Прибалтийским судостроительным заводом уже созданы три образца проекта 11356 для Черноморского флота. К сожалению, серия притормозилась из-за отказа украинского производителя поставлять турбинные установки.

Совершенно новые фрегаты проекта 22350 с использованием стелс-технологий строит Северная верфь. Работа идет не без трудностей, с задержками по причине сложности интеграции новейших систем вооружений. Тем не менее ожидается, что уже в этом году "Адмирал Горшков", головной корабль серии, войдет в состав ВМФ. Такие фрегаты очень нужны для обновления состава Северного и Тихоокеанского флотов, поэтому будет разумно, чтобы Северная верфь сосредоточилась на строительстве этой серии минимум на десяток лет без переключения на другие проекты.

Гонка за "Лидером"

В ближней и среднесрочной перспективе (10–30 лет) главной ударной силой надводного флота России должны стать эсминцы проекта 23560, проектирование которых ведется в Северном ПКБ по теме "Лидер". Новые эсминцы с ядерной энергоустановкой задумываются как универсальные корабли дальней морской зоны, призванные заменить выбывающие по возрасту боевые единицы сразу нескольких проектов. "Лидеры" будут нести по нескольку сотен ракет различного назначения и типов, включая гиперзвуковые "Цирконы". Не исключено, что на борту этих кораблей появится оружие, основанное на новых физических принципах, вроде лазерных и электромагнитных установок, а также беспилотники. Причем часть образцов уже создана и испытывается, другая – в разработке, но будет готова к появлению перспективных эсминцев.

По предварительной информации, планируется построить 12 единиц данного проекта. Чтобы принятие этого сложного типа кораблей не растянулось на долгие годы, представляется разумным вести их строительство сразу на двух производственных площадках. Первая – дальневосточный судостроительный комплекс "Звезда", расположенный в бухте Большой Камень Приморского края. Предприятие в последнее время переживает бурное техническое перевооружение и уже сегодня способно выпускать как крупные нефтеналивные суда и газовозы, так и боевые корабли. Здесь же проходят ремонт и модернизацию атомные подводные лодки. Да и по утилизации списанных атомоходов завод имеет богатый опыт. В общем, были бы заказы, а исполнитель готов включиться в работу. Второй производственной площадкой может стать тандем Балтийского завода (Санкт-Петербург) и ПО "Северное машиностроительное предприятие" (Северодвинск). На Балтийском заводе с его опытом создания крупных судов формировались бы корпуса новых эсминцев, которые затем перегоняли бы на Севмаш для окончательной достройки.

С учетом международной обстановки минимум две трети от общего числа "Лидеров" логично отправить служить на Тихоокеанский флот, в регион, куда постепенно, но неуклонно перемещается мировой центр экономики, финансов и следовательно военной активности. Исходя из печального опыта прошлых лет, когда наземная инфраструктура наших флотов постоянно отставала от ввода в строй новых кораблей, нужно уже сегодня начинать заниматься подготовкой базирования будущих суперэсминцев на дальневосточном побережье, по меньшей мере составлять проектно-сметную документацию.

Спасем "Акул"

В наследство от Советского Союза новая Россия получила громадный подводный флот. К началу 90-х число атомных ПЛ измерялось десятками, а счет дизельных шел на сотни. Однако следует оговориться, что большинство подводных кораблей к тому моменту морально и физически устарело, требовало замены и утилизации. Десятки подлодок встали на прикол.

Утилизация АПЛ оказалась сложным и хлопотным делом, судоремонтные заводы оказались не готовы к нему ни технологически, ни финансово. В итоге процесс растянулся на десятки лет. Деньги собирали всем миром. Среди инвесторов были США, Канада, Япония, Норвегия и другие страны, которые охотно выделяли средства, лишь бы побыстрее и безопасно для экологии распилить старые АПЛ на металлолом.

АПЛ Акула пр.941 ТК-17 "Архангельск" и ТК-20 "Северсталь". Источник: defence.ru

Но возникал вопрос: а что же придет им на смену? Хорошо, что в начале 2000-х в госбюджете стали появляться средства на новое морское вооружение и развитие подводного флота возобновилось. Со стапелей судостроительных предприятий сошло на воду долгожданное пополнение, прежде всего стратегические ракетоносцы типа "Юрий Долгорукий", многоцелевые "Ясени", модернизированные дизельные ПЛ. Вместе с тем становится ясно, что линейка строящихся ПЛ должна быть более разнообразной. Наряду с огромными по габаритам и ударным возможностям "Северодвинсками" нужны новые малые и относительно дешевые АПЛ водоизмещением четыре-пять тысяч тонн. В этом нет ничего нового – подлодки такой размерности в советское время производились серийно.

Также логично возобновление строительства модернизированных малых дизельных ПЛ проекта 865 "Пиранья". Две из них поступили на вооружение еще в конце 80-х, но по чьей-то глупости были поспешно утилизированы. Однако жизнь и боевая практика показывают, что ПЛ водоизмещением в сотни, а то и всего лишь в десятки тонн сегодня очень даже востребованы на боевой службе. К примеру, Северная Корея имеет внушительное число малых ПЛ, и с этим фактором вынуждены считаться их противники.

Балтийский и Черноморский флоты контролируют районы с небольшими глубинами. Именно здесь малые ПЛ способны показать свои лучшие качества и продемонстрировать преимущество перед крупногабаритной техникой.

Некоторые АПЛ, несущие службу или выведенные в резерв, пройдут серьезную модернизацию. В большей мере это касается подлодок проектов 971 и 945, которым в ближайшие годы предстоит ремонт с обновлением. И субмарины еще послужат флоту. Конструкции этих лодок очень удачны, да и свой модернизационный потенциал они далеко не исчерпали.

Особого внимания заслуживают АПЛ проекта 941 "Акула", две из которых ("Северсталь" и "Архангельск") сейчас ожидают решения своей судьбы у причала в Северодвинске, а третья, "Дмитрий Донской", формально числится в составе Северного флота. Сегодня достаточно только бросить клич, что нужны деньги на их утилизацию, как западные "друзья" выстроятся в очередь, лишь бы поскорее избавиться от этих АПЛ, наводивших ужас на наших противников. Так и было в 90-е, когда США оплатили уничтожение трех подобных лодок, а еще одну недостроенную разрезали прямо на стапеле.

Однако это уникальные субмарины, требующие в настоящий момент не сдачи в металлолом, а ремонта и модернизации. Ведь вполне реально произвести относительно недорогой ремонт с частичной переделкой пусковых контейнеров под БРПЛ "Булава". Имея по 20 таких ракет на борту, лодка еще десятки лет может нести боевую службу. Пусть это будут не дальние походы, а патрулирование вдоль Севморпути под надежной защитой кораблей Северного флота. Или взять, к примеру, Белое море, которое является внутренним, сюда не могут заходить военные суда иностранных государств, у него достаточно большие размеры и нет критических глубин. А ракеты отсюда гарантированно долетят до любого потенциального противника.

Есть и еще один важный момент, который ставится во главу угла при планировании применения стратегических ядерных сил. Учитывая появление у США эшелонированной противоракетной обороны, старты ракет нужно производить как можно дальше от рубежей ПРО вероятного противника. Патрулирование АПЛ у вражеских берегов становится неактуальным по той причине, что боеголовки наряду со средствами преодоления ПРО должны успеть развернуться во всей своей красе. Поэтому чем ближе лодки к родным берегам, тем надежнее и безопаснее для них самих и эффективнее их боевое применение. Пять – десять лишних минут подлетного времени роли не играют. Вот почему нужно двумя руками голосовать за возвращение АПЛ проекта 941 на военную службу.

Готовить как чемпиона

Американский адмирал Альфред Мэхэн еще в XIX веке утверждал: "Кто владеет морем, тот владеет миром". В начале ХХ века ему вторил российский премьер-министр Петр Столыпин: "В деле воссоздания нашего морского могущества, нашей морской мощи может быть только один лозунг, только один пароль – "Вперед". И это было абсолютной истиной, ибо в те времена именно флот являлся самым мобильным видом вооруженных сил, способным проецировать силу в любую точку мира.

Конечно, времена меняются и первенство в скорости и мобильности уже давно перешло к воздушно-космическим системам. Для борьбы в этой сфере создан новый вид вооруженных сил. При определенном сокращении оборонного бюджета флоту неизбежно придется подвинуться, поэтому многие дорогостоящие корабельные программы будут либо отложены на более поздний срок, либо закрыты совсем. Какие уж тут авианосцы?! Скорее всего они так и останутся несбыточной мечтой. Хорошо бы эсминцы осилить. Хотя Китай, к примеру, способен выделить на строительство своих кораблей разных типов любую сумму. На вопрос "Что делать?", как говорил классик, "есть ответ единственный": заниматься развитием экономики страны. Если б еще разок удвоить ВВП в ближайшие лет десять, можно замахиваться и на авианосцы. Только тогда можно будет говорить не о борьбе за пресловутое второе место в океане, а реально и без сомнений претендовать на золото.

Владимир Владимиров

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 39 (703) за 11 октября 2017 года