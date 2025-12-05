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Трамп в ходе личных встреч потребовал у глав Boeing и Lockheed Martin сократить расходы

26.12.2016 RNS 145 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: AP Photo/ Evan Vucci

Избранный президентом США Дональд Трамп провел в Палм-Бич встречи с гендиректорами Boeing и Lockheed Martin Деннисом Мюленбургом и Мэрилин Хьюсон. В ходе встреч обсуждались завышенные, по мнению Трампа, расходы компаний по госконтрактам, сообщает WSJ.

Мюленбург пообещал Трампу, что стоимость проекта по созданию новых "бортов № 1" (на основе Boeing 747-8) будет ниже $4 млрд. Ранее Трамп пригрозил отменить этот контракт, сочтя его слишком дорогим.

"Мы намерены сделать дело дешевле ($4 млрд. - RNS)", - сообщил Мюленбург журналистам.

Трамп в свою очередь заявил: "Думаю, мы срежем огромную сумму денег у этой программы".

Беседа с Хьюсон касалась, в том числе, программы F-35 - ранее Трамп заявил в Twitter, что ее стоимость вышла из-под контроля - причем перерасход составляет миллиарды долларов. После встречи Хьюсон сделала заявление, в котором отметила усилия компании по сокращению расходов.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат RNS
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд

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