Rheinmetall получил от Бундесвера заказ стоимостью 135 миллионов евро на модернизацию Fuchs/Fox
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Рынки и сотрудничество
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Бронетранспортер Fuchs (Fox) 2
Источник: www.flickr.com
Компания Rheinmetall AG из Дюссельдорфа получила крупный заказ от Бундесвера. По условиям контракта, Rheinmetall модернизирует девяносто бронированных машин Fuchs/Fox, давно уже эксплуатирующихся Бундесвером, в результате чего значительно повысит их общий уровень.
Заказ оценивается в общую сумму около € 135 млн (включая налог на добавленную стоимость). Поставки машин планируется начать в 2017 году и завершить в 2020 году.
В последние годы Rheinmetall уже провела модернизацию для Бундесвера 177 машин Fuchs/Fox до последнего стандарта 1A8. По сравнению с предыдущими версиями 1A8 обеспечивает существенно большую защиту от наземных мин и самодельных взрывных устройств, а также повышенную защиту от баллистических угроз.
Первые бронированные машины Fuchs/Fox были введены в эксплуатацию в 1970-е годы. На сегодня по всему миру их находится до 1200 единиц, они завоевали заслуженную репутацию надежных и проходимых, что делает их одними из самых ценных и универсальных немецких машин. В настоящее время они используется в ряде международных операций: MINUSMA в Мали, "Решительная поддержка" в Афганистане и KFOR в Косово.
Последняя модернизация позволит существенно расширить сферу применения этих машин, которые имеют множество вариантов исполнений.
Бундесвер уже эксплуатирует некоторое количество машин варианта 1A8, в том числе в версиях мобильный командный пост, бронетранспортер, полевая медицинская машина, машина утилизации боеприпасов, машина радиобиохимической разведки и машина очистки маршрута, которая используется для нейтрализации мин и самодельных взрывных устройств.
Fuchs/Fox после модернизации будут переоборудованы в варианты командирской машины, бронетранспортера и машины для утилизации боеприпасов, с возможным вариантом исполнения Совместной машины огневой поддержки координационной группы.
Это позволит довести общее количество Fuchs/Fox в варианте 1A8 на вооружении бундесвера до 267 единиц.
Среди основных изменений, которые проводятся в Fuchs/Fox 1A8, следующие:
- доработка корпуса
- новые сиденья и подвеска сидений к крыше в боевом отделении, что позволит защитить ноги солдат
- усиление колесных арок, дверей и оконных креплений
- а также дополнительные емкости для хранения и наружная защита
Сергей Вэй
19.12.2016
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