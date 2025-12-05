Трамп нервирует Си Цзиньпина, критикуя политику "единого Китая" («Нихон кэйдзай», Япония)



10 ноября 2016. Фотогарфия избранного президента США Дональда Трампа на первой полосе местной газеты в Пекине, Китай.

Источник: AFP 2016, Greg Baker 10 ноября 2016. Фотогарфия избранного президента США Дональда Трампа на первой полосе местной газеты в Пекине, Китай.Источник: AFP 2016, Greg Baker

Между будущим президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином идет война характеров. Недавно между Трампом и лидером Тайваня Цай Инвэнь состоялся исторический телефонный разговор. Трамп заявил, что политика "единого Китая" возможна только при условии сделки с КНР, которая касается других вопросов, включая торговлю. При Трампе в американо-китайских отношениях диссонанс появился с самого начального этапа. Я проанализировал аспекты этих взаимоотношений.

"В Южно-Китайском море между США и Китаем разразится война?". Такими заголовками пестрела азиатская пресса. 20 декабря китайские войска вернули захваченный американский беспилотный подводный аппарат, тем самым урегулировав кризисную ситуацию. Американские войска вели шпионскую деятельность в море, а китайские войска помешали им сделать это. Этот инцидент показал всю опасность военной конфронтации между атомными подводными лодками США и Китая.

На сообщение в твиттере о том, что был украден беспилотник Трампа, Китай подчеркнул, что если на дороге что-то валяется, нужно найти хозяина. Тем не менее с американской плавбазы, находящейся всего в 450 метрах от беспилотника, по рации требовали вернуть аппарат. Если забрать вещь, зная хозяина, это - воровство. Это - однозначный вызов со стороны китайских войск.

Более того, инцидент произошел в открытом море в 90 километрах на северо-запад от Субик-Бей. Это место находится за пределами девятипунктирной линии, которую прочертил Китай, настаивая на своей юрисдикции. Риф Скарборо, где КНР пытается построить искусственные острова, также находится неподалеку. В чем же состоят намерения Китая? За этим стоит резкое сближение президента Филиппин Родриго Дутерте, у которого заключено военное соглашение с США, с Китаем.

Провокация в период перехода власти

"Китайские войска пошли на это, поскольку посчитали, что сейчас безопасно бросать вызовы американским войскам вблизи Филиппин. Они проверили реакцию американского правительства и президента Дутерте", "Воспользовавшись переходным периодом в США, когда американские войска не отличаются особой расторопностью, китайские силы хотят создать прецедент вблизи рифа Скарборо". Так объясняют эксперты по проблемам Южно-Китайского моря цели Пекина.

Комментируя июльское постановление Гаагского суда, 17 декабря президент Дутерте заявил, что он не будет предъявлять никаких требований к Китаю. Тем самым он пошел наперекор политике США. Для Китая, который не отказался от своих намерений построить искусственные острова у рифа Скарборо, это - желаемый сценарий. Несмотря на то, что Китаю пришлось вернуть беспилотник, его цели были достигнуты.

Китайские войска ведут активную деятельность и на Востоке. 10 декабря китайский военный самолет совершил тренировочный полет над проливом Мияко между японскими островами Мияко и Окинава. Также он пролетел над Лусонским проливом, втянув в эту историю Тайвань.

Японские самолеты F-15 были подняты по тревоге. Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk следил сверху за китайскими войсками. Об этом сообщили тайваньские газеты. Китайские войска надавили на Японию и Тайвань с тем, чтобы проследить за реакцией американских сил.

У Китая была и другая, политическая цель: было необходимо оказать давление на сближающихся премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Путина. Накануне встречи в верхах Японии и России в интернете появилось необычное видео, которое предположительно было получено китайскими войсками.

"Наш истребитель СУ-30 берет на прицел японский F-15". Комментарий к видео полета F-15 рядом с китайским самолетом поражал. Более того, в этом видео даже есть фраза о том, что СУ-30 захватил F-15 для автоматического сопровождения цели.

О причинах публикации этого видео рассказывает китайский военный эксперт: "Примечательно, что из этого видео можно понять, что Китай принял на вооружение российские СУ-30". СУ-30 - это доказательство российско-китайского военного союза. То есть в самый разгар российско-японской встречи было продемонстрировано, что Путин стоит на стороне Китая.

© AFP 2016, Johannes EiseleИзбранный президент США Дональд Трамп на обложке китайского издания Global People

Си Цзиньпина беспокоят действия Путина, который считается его лучшим другом. Трамп связан с компанией Exxon Mobil; он назначил главу Exxon Mobil Тиллерсона, который находится в хороших отношениях с Путиным, госсекретарем США.

"Трамп использует Путина для того, чтобы оказывать давление на Китай", - предупреждают китайские эксперты.

Угрозы китайского магната недвижимости

Китай приветствовал победу Трампа на выборах, поскольку считал его бизнесменом, которого интересует только выгода. Он отличается от Хиллари, которая настроена в отношении КНР негативно. Пекин думал, что Трампа можно поманить морковкой, надавить на него, и использовать для пользы Китая с точки зрения торговли. КНР уверена в своих финансовых возможностях.

Одно событие проявило тактику Китая. Главным действующим лицом стал китайский магнат недвижимости Ван Цзяньлинь, соперничающий с Трампом.

"Мы инвестировали в США десять миллиардов долларов и предоставили рабочие места 20 тысячам человек. Если ничего не получится, 20 тысяч человек не смогут прокормить себя", - заявил в Пекине 10 декабря Ван Цзяньлинь, возглавляющий Dalian Wanda Group.

Если китайские интересы пострадают, инвестиции будут прекращены. Это - не простая угроза. Dalian Wanda Group уже купила крупную сеть американских кинотеатров AMC Theatres и компанию Legendary Pictures, известную благодаря картине про Бэтмена.

Источник в правительственных кругах раскрывает намерения Коммунистической партии. Dalian Wanda Group - это частная компания, однако она тесно связана с так называемыми "князьками" из высшего руководства Китая. Стало известно, что муж дочери Си Цзиньпина владел акциями компании Dalian Wanda Group.

Трамп игнорирует существующую систему, делая политику "единого Китая" предметом торга. Огромный торговый дефицит с Китаем, налоги, валютные интервенции… Все это также может стать предметом торгов. "Ушлый бизнесмен". Трампа недооценивали, однако он показал свое истинное лицо, и теперь Си Цзиньпин не знает, что ему делать.

Во второй половине будущего года в Китае произойдут кадровые перемены. Когда борьба за власть достигнет своего пика, существует возможность, что Си начнет проводить жесткую морскую политику. Накануне кадровых перестановок в 2012 году Китай неожиданно занял жесткую позицию по проблеме архипелага Сенкаку. Тогда в результате антияпонских демонстраций серьезный ущерб потерпели японские предприятия.

Трамп назначил "бешеного пса" Джеймса Мэттиса (James Mattis), являвшегося командующим Межвидового командования вооруженных сил США, главой Пентагона. Опасно играть с бывшими военными, которые получили громадный боевой опыт в Афганистане и Ираке.

Необходимо следить за изменениями в Южно-Китайском море после инаугурации Трампа.

Сложно спрогнозировать отношения между Китаем, Россией и США. Японии важно тщательно подготовиться к различным сценариям. Дипломатическая тактика должна быть гибкой и независимой от старых воззрений.

Кацудзи Накадзава (Katsuji Nakazawa)