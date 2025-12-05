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Путин: долги перед оборонными предприятиями погашены

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 96 0
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В.В. Путин
В.В. Путин во время посещения ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» 20 января 2014г..
Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ отметил, что расходы на оборону в 2016 году составили 4,7% ВВП

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Все долги перед оборонными предприятиями в этом году погашены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Что очень важно, мы в этом году погасили долги перед оборонными предприятиями, что дало возможность нам сохранить те параметры, о которых я сказал", - сказал Путин. 

Он добавил, что части пакетов акций госпредприятий продаются не потому, что не хватает денег на какие-то направления бюджетных расходов. "Так бюджет планировался изначально, не для того, чтобы какие-то конкретно отрасли отфинансировать, а все вместе", - отметил президент. 

По словам президента, расходы на оборону в России в 2016 году составили 4,7% ВВП.

"Основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел "Национальная оборона". Если в 2011 году мы тратили 2,7% ВВП на раздел "Национальная оборона", то в этом году, а за последние пять лет мы сильно увеличили эти расходы, и за этот уходящий год будет 4,7%, в следующем - 3,3%, а в 2019-м - 2,8%", - сказал Путин.

Он отметил, что это не отразится на планах РФ по укреплению обороноспособности государства. 

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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