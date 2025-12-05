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"Алмаз-Антей" возглавил национальный рейтинг высокой прозрачности в госзакупках

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 81 0
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Сервис-центр Концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам заместителя гендиректора концерна Владимира Коновалова, "Алмаз-Антей" также имеет все шансы получить оценку "Гарантированная прозрачность" по итогам следующего года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" занял первое место в национальном рейтинге прозрачности закупок среди государственных корпоративных заказчиков в номинации "Высокая прозрачность". Результаты рейтинга 2016 года опубликованы на сайте проекта.

"Позиция концерна в национальном рейтинге прозрачности закупок является результатом усилий специалистов по закупочной деятельности. Им удалось выстроить систему управления закупками и повысить ее эффективность в масштабах концерна, включающего в себя десятки крупных предприятий", - заявил заместитель гендиректора концерна по правовым вопросам и корпоративной политике Владимир Коновалов, слова которого цитирует пресс-служба "Алмаз- Антея".

По словам Коновалова, "Алмаз-Антей" также имеет все шансы получить оценку "Гарантированная прозрачность" по итогам следующего года.

Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей

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