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Индия может разработать собственную систему активной защиты для Т-90МС

23.12.2016 РИА Новости 125 0
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Т-90S Bhishma
Индийский танк Т-90S Bhishma (Бхишма)
Источник: www.militaryparitet.com

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 дек - РИА Новости. Правительство Индии распорядилось изучить возможность разработки системы активной защиты для танков Т-90МС, которые планируется по лицензии производить в стране, передает телеканал NDTV, ссылаясь на неназванные источники.

В ноябре комиссия министерства обороны по оборонным закупкам одобрила сделку с Россией о закупке 464 танков Т-90МС на сумму около двух миллиардов долларов. Одобрение комиссией по оборонным закупкам позволяет приступить к предметным переговорам с потенциальным поставщиком. В настоящее время Индия имеет на вооружении российские танки Т-72 и Т-90.

Индийские военные также рассчитывают, что новые танки будут оснащены системой активной защиты. Однако в процессе проведения государственного тендера возникла проблема. Индия рассматривала два варианта - российскую систему "Арена" и израильскую Trophy, поскольку, как сообщает телеканал, обе имеют хорошую репутацию и проверены боем. Но, по данным телеканала, после этапа технической оценки российская система выбыла из тендера из-за несоответствия критериям, изложенным индийским минобороны.

В результате в тендере остался один участник, поэтому у правительства уже нет возможности выбрать поставщика с наиболее выгодным предложением. На заседании комиссии по оборонным закупкам в октябре было принято решение отказаться от закупки активных систем защиты. По данным телеканала, они бы стоили Индии почти 300 тысяч долларов за комплект для одного танка. В свете этих обстоятельств принято решение изучить возможность разработки системы активной защиты в Индии в рамках программы "Делай в Индии". При этом возможно, что такие работы будут осуществляться при иностранном участии путем создания совместного предприятия.

Т-90МС - новейшая экспортная версия танка Т-90АМ. В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались на Т-90. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, который обеспечивает более эффективную борьбу с живой силой противника.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Россия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ

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