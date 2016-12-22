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Китай наладит военное производство в Таиланде

23.12.2016 Life.ru 100 0
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Флаг КНР
Флаг Китайской Народной Республики
Источник: Fotolia/ Stripped Pixel

Таиланд ведёт с Китаем переговоры по поводу строительства на территории страны производственных мощностей военного назначения, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Министерства обороны Таиланда сообщил, что Таиланд заинтересован в строительстве мощностей для ремонта и обслуживания военной техники китайского производства, которая стоит на вооружении тайской армии, а также представляет большой интерес строительство заводов для производства стрелкового вооружения и различного оборудования, используемого для обеспечения безопасности, в том числе дронов.

Представитель ведомства заявил также, что переговоры проводились и с российской стороной, но деталей не сообщил.

Лайф напоминает, что раньше Таиланд был крупнейшим союзником США в регионе, но после военного переворота в мае 2014-го сотрудничество двух государств пошло на спад: США заморозили поставки военной помощи Таиланду и прекратили проводить регулярные военные учения. Таиланд, в свою очередь, начал искать новых крупных союзников, в результате чего стал налаживать отношения с Китаем.

Некоторые специалисты полагают, что отношения США и Таиланда могут снова вернуться в нормальное русло, но это может произойти только после выборов 2017 года, которые руководство Таиланда обещало провести, чтобы снять обвинения в недемократичности нынешней власти.


Александр Шоршин

22.12.2016
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Страны
Китай
Россия
США
Таиланд

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